*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 57
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 35
Eye of Melian

|||| сегодня

Новое видео EYE OF MELIAN



“Elixir Of Night” (feat. Patty Gurdy and Troy Donockley), новое видео проекта EYE OF MELIAN, в состав которого входят лидер DELAIN Martijn Westerholt и Johanna Kurkela, известная по AURI, ALTAMULLAN ROAD (жена лидера NIGHTWISH), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Forest Of Forgetting, релиз которого намечен на 20 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:

– 2LP Gatefold Vinyl Marbled Translucent Reptile, incl. 24’’ Booklet – strictly limited to 150 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Vinyl Marbled Cristallo Gold – strictly limited to 150 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Vinyl Black
– 2CD Digipak
– Digital Album

Трек-лист:

Of Willows And Shadows”
“Symphonia Arcana”
“Child Of Twilight”
“Elixir Of Night” (feat. Patty Gurdy and Troy Donockley)
“Blackthorn Winter”
“Lady Of Light”
“Dawn Of Avatars” (feat. Patty Gurdy and Troy Donockley)
“Forest Of Forgetting”
“The Buried Well”
“The Mirror”
“Nepenthe”
“Tears Of The Dragon” (Bruce Dickinson Cover)








КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 146

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
