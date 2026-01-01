Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 57
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 35
Новости
*

Gaerea

*
Страна
Portugal Португалия



17 фев 2026 : 		 Новое видео GAEREA

15 янв 2026 : 		 Новое видео GAEREA

17 окт 2025 : 		 Новое видео GAEREA

25 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GAEREA

14 авг 2025 : 		 Новое видео GAEREA

17 ноя 2024 : 		 Новое видео GAEREA

27 окт 2024 : 		 Новое видео GAEREA

26 сен 2024 : 		 Новое видео GAEREA

25 авг 2024 : 		 Новое видео GAEREA

16 июл 2024 : 		 Новое видео GAEREA

29 апр 2024 : 		 Новое видео GAEREA

27 сен 2022 : 		 Новое видео GAEREA

25 сен 2022 : 		 Новый альбом GAEREA доступен для прослушивания

8 сен 2022 : 		 Демонстрационное видео от GAEREA

24 авг 2022 : 		 Новое видео GAEREA

27 июл 2022 : 		 Новое видео GAEREA

30 июн 2022 : 		 Новое видео GAEREA

18 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео GAEREA

14 окт 2021 : 		 GAEREA приступили к записи

6 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GAEREA

8 июл 2020 : 		 Новое видео GAEREA

10 июн 2020 : 		 Новое видео GAEREA

27 май 2020 : 		 Обучающее видео от GAEREA

27 окт 2019 : 		 Концертное видео GAEREA

10 окт 2019 : 		 GAEREA на Season Of Mist

21 сен 2016 : 		 GAEREA на Everlasting Spew Records
Новое видео GAEREA



Nomad, новое видео группы GAEREA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Loss", релиз которого намечен на 20 марта.








просмотров: 33

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
