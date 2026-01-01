Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 57
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 35
Nekrogoblikon

17 фев 2026 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

14 апр 2025 : 		 Двойной удар от NEKROGOBLIKON

13 фев 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON

3 фев 2023 : 		 Видео с выступления NEKROGOBLIKON

19 май 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

6 мар 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

3 мар 2022 : 		 Гитарист NEKROGOBLIKON выступил с Аврил Лавин

9 янв 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

5 апр 2018 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

4 мар 2018 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

3 июн 2015 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

29 апр 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

10 мар 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

30 авг 2013 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

9 сен 2012 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON
Новое видео NEKROGOBLIKON



"The Secret Elephant" (featuring REEL BIG FISH), новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Boiling Sea", выходящего 17 апреля:

01. Show Me Your Goblin
02. Fiend
03. Closer To The Sun
04. Secret Elephant (feat. Reel Big Fish)
05. Dead-ish
06. The Boiling Sea
07. Prince Of The Land Of Stench (live)
08. No One Survives (live)
09. Powercore (live)
10. The Magic Spider (live)
11. This Is It (live)




Сообщений нет

просмотров: 82

