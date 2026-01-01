Новое видео NEKROGOBLIKON

"The Secret Elephant" (featuring REEL BIG FISH), новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Boiling Sea", выходящего 17 апреля:
01. Show Me Your Goblin
02. Fiend
03. Closer To The Sun
04. Secret Elephant (feat. Reel Big Fish)
05. Dead-ish
06. The Boiling Sea
07. Prince Of The Land Of Stench (live)
08. No One Survives (live)
09. Powercore (live)
10. The Magic Spider (live)
11. This Is It (live)
