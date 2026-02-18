сегодня



IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park



Приготовьтесь к Eddfest — такой возможности, которая выпадает раз в жизни, чтобы воплотить в жизнь идею IRON MAIDEN о веселых 48 часах развлечений, тематических зонах и барах, впечатлениях, живой музыке и многом другом. В рамках Eddfest поклонники смогут посетить музей Infinite Dreams — выставку сценического реквизита и реликвий, вдохновленную бестселлером "Infinite Dreams". Это беспрецедентная и совершенно уникальная возможность увидеть реликвии MAIDEN вблизи.



Поклонники также познакомятся с Maidenville, где вы найдете величайший на сегодняшний день дайв-бар Eddie's, вторую площадку для музыки и развлечений, ярмарку аттракционов с аттракционами и играми, связанными с Eddie, торговый центр Eddie's Emporium и многое другое, что можно осмотреть на территории комплекса.



В пятницу вечером отдыхающие смогут получить ранний доступ к сайту и впечатлениям, включая первое посещение музея Infinite Dreams. Кроме того, на сцене Maidenville запланирован целый вечер развлекательной программы, в рамках которой будут представлены специальные номера, связанные с MAIDEN. В довершение всего в субботу на главной сцене, о которой было объявлено ранее, выступит исключительный состав группы поддержки, а затем состоится грандиозное выступление IRON MAIDEN с программой "Run For Your Lives".



Менеджер MAIDEN Rod Smallwood: «После грандиозных концертов в Великобритании в прошлом году мы поняли, что если собираемся выступать в Великобритании в 2026 году, то все должно быть совсем по-другому. Поэтому мы выбрали Knebworth Park, поскольку он предоставляет нам необходимое пространство, которого просто нет на стадионах, чтобы создать что—то новаторское для наших поклонников, создав для них "мир MAIDEN". Мы рады сообщить подробности этого разового мероприятия, посвященного 50-летию карьеры группы, которое мы теперь называем Eddfest, потому что, как всем известно, Eddie — главная звезда шоу! Мы также знаем, что фанаты MAIDEN - это, по сути, огромная компания, и мы хотим подарить им незабываемые выходные в Knebworth.



В течение последних двух туров мы организовывали для наших фанатов дайвинг-бары Eddie, как до, так и после концерта. Некоторые из них охватывали целые центры городов, где собирались тысячи фанатов, наслаждавшихся весельем, музыкой и обществом друг друга. Так что Eddfest собирается расширить эту концепцию самыми разными способами, чтобы создать поистине неповторимый "MAIDEN мир" на протяжении всего уик-энда!



Вас ждет отличная музыка, отличное пиво (конечно же!), множество увлекательных и разнообразных развлечений, отличные сувениры и товары, несколько уникальных и фантастических возможностей сфотографироваться на особых локациях, чтобы создать незабываемые воспоминания о MAIDEN, и, конечно же, настоящий дух товарищества, который возникает, если вы являетесь поклонником MAIDEN»



Промоутеры Kilimanjaro Stuart Galbraith и Alan Day, создатели Sonisphere, добавляют:

«У MAIDEN иной взгляд на то, что они хотят делать для своих поклонников, чем у большинства групп. Ранее мы работали с ними в рамках Sonisphere, и когда они объяснили, что хотят сделать для этого шоу, мы были в восторге. Это будет уникальное событие. Праздник в честь Eddie-verse, если хотите: вечер пятницы, вечерняя программа и весь субботний день, завершающиеся последним британским шоу MAIDEN, которое не случится как минимум до 2028 года!



Создание чего-то подобного, что будет включать в себя посещение музея Infinite Dreams, который будет доступен раз в жизни, с широким ассортиментом редких памятных вещей за всю их историю, ярмарку развлечений на MAIDEN-тематику, самый большой в мире дайв-бар Eddie's с некоторыми дополнительными дополнениями и сюрпризами, а также возможность разбить лагерь, повеселиться или припарковать дом на колесах на месте для проведения вечернего шоу в пятницу и субботу в специально созданном пространстве "деревни" с выпускниками MAIDEN, друзьями и нашими идеальными партнерами Planet Rock — что ж, это шанс, который нельзя упустить!»



Eddfest стартует в пятницу в 14:00, и в стоимость обеих ночей будет включен кемпинг. Различные части территории Maidenville будут открыты для туристов в течение всего дня пятницы и до раннего утра субботы, включая посещение музея Infinite Dreams.



Пятничный вечер на Eddfest — это веселье перед важным днем. Кемпинг оживает благодаря прямому доступу к центру Maidenville , а развлекательная программа представляет собой набор групп и артистов, имеющих отношение к MAIDEN — некоторые из них малоизвестны, другие известны неплохо, но все они имеют что-то общее и заслуживают того, чтобы стать частью празднования.



В пятницу вечером на второй сцене Maidenville прозвучат полные сеты от STRAY, MAIDEN UNITED, AIRFORCE и TONY MOORE'S AWAKE, а также HAIR METAL GLAMAGEDDON. В субботу состоится открытие Главной арены, которая включает в себя расширенный торговый центр Eddie's, VIP-зону Trooper и ряд интерактивных мероприятий. Они будут представлены в качестве закусок к концертной программе фестиваля на главной сцене, подготовленной куратором, начиная с британских рокеров THE ALMIGHTY. За этим выступят AIRBOURNE, а затем яркие монгольские металлисты THE HU. Ближе к вечеру THE DARKNESS выйдут на сцену для своего яркого выступления, и уже потом IRON MAIDEN выступят с историческим концертом — незабываемым опытом общения группы и их поклонников в самом сердце этого уникального "мира MAIDEN".



Eddfest обещает стать поистине исключительным уик-эндом для всех фанатов MAIDEN — это незабываемый шанс стать частью тематического фестиваля, посвященного впечатляющей пятидесятилетней карьере IRON MAIDEN, и последний шанс увидеть их в Великобритании как минимум до 2028 года.







+1 -0



( 9 ) просмотров: 477

