Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 36
18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет
IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park



zoom
Приготовьтесь к Eddfest — такой возможности, которая выпадает раз в жизни, чтобы воплотить в жизнь идею IRON MAIDEN о веселых 48 часах развлечений, тематических зонах и барах, впечатлениях, живой музыке и многом другом. В рамках Eddfest поклонники смогут посетить музей Infinite Dreams — выставку сценического реквизита и реликвий, вдохновленную бестселлером "Infinite Dreams". Это беспрецедентная и совершенно уникальная возможность увидеть реликвии MAIDEN вблизи.

Поклонники также познакомятся с Maidenville, где вы найдете величайший на сегодняшний день дайв-бар Eddie's, вторую площадку для музыки и развлечений, ярмарку аттракционов с аттракционами и играми, связанными с Eddie, торговый центр Eddie's Emporium и многое другое, что можно осмотреть на территории комплекса.

В пятницу вечером отдыхающие смогут получить ранний доступ к сайту и впечатлениям, включая первое посещение музея Infinite Dreams. Кроме того, на сцене Maidenville запланирован целый вечер развлекательной программы, в рамках которой будут представлены специальные номера, связанные с MAIDEN. В довершение всего в субботу на главной сцене, о которой было объявлено ранее, выступит исключительный состав группы поддержки, а затем состоится грандиозное выступление IRON MAIDEN с программой "Run For Your Lives".

Менеджер MAIDEN Rod Smallwood: «После грандиозных концертов в Великобритании в прошлом году мы поняли, что если собираемся выступать в Великобритании в 2026 году, то все должно быть совсем по-другому. Поэтому мы выбрали Knebworth Park, поскольку он предоставляет нам необходимое пространство, которого просто нет на стадионах, чтобы создать что—то новаторское для наших поклонников, создав для них "мир MAIDEN". Мы рады сообщить подробности этого разового мероприятия, посвященного 50-летию карьеры группы, которое мы теперь называем Eddfest, потому что, как всем известно, Eddie — главная звезда шоу! Мы также знаем, что фанаты MAIDEN - это, по сути, огромная компания, и мы хотим подарить им незабываемые выходные в Knebworth.

В течение последних двух туров мы организовывали для наших фанатов дайвинг-бары Eddie, как до, так и после концерта. Некоторые из них охватывали целые центры городов, где собирались тысячи фанатов, наслаждавшихся весельем, музыкой и обществом друг друга. Так что Eddfest собирается расширить эту концепцию самыми разными способами, чтобы создать поистине неповторимый "MAIDEN мир" на протяжении всего уик-энда!

Вас ждет отличная музыка, отличное пиво (конечно же!), множество увлекательных и разнообразных развлечений, отличные сувениры и товары, несколько уникальных и фантастических возможностей сфотографироваться на особых локациях, чтобы создать незабываемые воспоминания о MAIDEN, и, конечно же, настоящий дух товарищества, который возникает, если вы являетесь поклонником MAIDEN»

Промоутеры Kilimanjaro Stuart Galbraith и Alan Day, создатели Sonisphere, добавляют:
«У MAIDEN иной взгляд на то, что они хотят делать для своих поклонников, чем у большинства групп. Ранее мы работали с ними в рамках Sonisphere, и когда они объяснили, что хотят сделать для этого шоу, мы были в восторге. Это будет уникальное событие. Праздник в честь Eddie-verse, если хотите: вечер пятницы, вечерняя программа и весь субботний день, завершающиеся последним британским шоу MAIDEN, которое не случится как минимум до 2028 года!

Создание чего-то подобного, что будет включать в себя посещение музея Infinite Dreams, который будет доступен раз в жизни, с широким ассортиментом редких памятных вещей за всю их историю, ярмарку развлечений на MAIDEN-тематику, самый большой в мире дайв-бар Eddie's с некоторыми дополнительными дополнениями и сюрпризами, а также возможность разбить лагерь, повеселиться или припарковать дом на колесах на месте для проведения вечернего шоу в пятницу и субботу в специально созданном пространстве "деревни" с выпускниками MAIDEN, друзьями и нашими идеальными партнерами Planet Rock — что ж, это шанс, который нельзя упустить!»

Eddfest стартует в пятницу в 14:00, и в стоимость обеих ночей будет включен кемпинг. Различные части территории Maidenville будут открыты для туристов в течение всего дня пятницы и до раннего утра субботы, включая посещение музея Infinite Dreams.

Пятничный вечер на Eddfest — это веселье перед важным днем. Кемпинг оживает благодаря прямому доступу к центру Maidenville , а развлекательная программа представляет собой набор групп и артистов, имеющих отношение к MAIDEN — некоторые из них малоизвестны, другие известны неплохо, но все они имеют что-то общее и заслуживают того, чтобы стать частью празднования.

В пятницу вечером на второй сцене Maidenville прозвучат полные сеты от STRAY, MAIDEN UNITED, AIRFORCE и TONY MOORE'S AWAKE, а также HAIR METAL GLAMAGEDDON. В субботу состоится открытие Главной арены, которая включает в себя расширенный торговый центр Eddie's, VIP-зону Trooper и ряд интерактивных мероприятий. Они будут представлены в качестве закусок к концертной программе фестиваля на главной сцене, подготовленной куратором, начиная с британских рокеров THE ALMIGHTY. За этим выступят AIRBOURNE, а затем яркие монгольские металлисты THE HU. Ближе к вечеру THE DARKNESS выйдут на сцену для своего яркого выступления, и уже потом IRON MAIDEN выступят с историческим концертом — незабываемым опытом общения группы и их поклонников в самом сердце этого уникального "мира MAIDEN".

Eddfest обещает стать поистине исключительным уик-эндом для всех фанатов MAIDEN — это незабываемый шанс стать частью тематического фестиваля, посвященного впечатляющей пятидесятилетней карьере IRON MAIDEN, и последний шанс увидеть их в Великобритании как минимум до 2028 года.




КомментарииСкрыть/показать 9 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 фев 2026
С
Санчез
А альбом то будет новый? Или хватит?
18 фев 2026
F
Family Ghost
Санчез, >>>последний шанс увидеть их в Великобритании как минимум до 2028 года

Предположу, что 2027 забронирован под студийную работу
18 фев 2026
С
Санчез
Family Ghost, почти лет перерыва, если так... Солидно... И одновременно с этим долго... Главное чтобы никто из состава не ушёл из жизни, а то поди еще и не смогут из-за боли и утраты записать новый альбом.

Согласен, время альбомов прошло, но 1-3 или 2-4 хороших песен вполне достаточно, если они будут прям хорошие. Вот на сензюдзу таковыми считаю 3 песни
18 фев 2026
i
industrialist
Санчез, да харе уже, что можно нового за 50 лет придумать, из пустого в порожнее гнать им самим настоело
18 фев 2026
F
Family Ghost
industrialist, даже если альбом порождает буквально 1-3 годных песни, его имеет смысл делать. Да, время полностью крутых альбомов закончилось, но отдельные песни все еще рулят
18 фев 2026
i
industrialist
Family Ghost, а то Ории сдирать не у кого будет
18 фев 2026
F
Family Ghost
industrialist, ну как минимум аранжировочные решения подсматривать, да.
18 фев 2026
gravitgroove
Сегодня сравнивал BNW и DoD и понял, что ними есть немало общего, но и есть огромная пропасть. В первом металлическая основа еще горячая, а во втором уже ощущается энергетическое угасание, как начало кризиса на графике (хотя это, на самом деле было еще на XI Virtual), и вместо того чтобы переключаться на балладный хард рок с тем симбиозом из кельтских и барокко мотивов, которые у них отлично получаются и куда неосознанно их тянет, они решили продолжить разбавлять это своим уже отработанным многократно и окончательно остывшим (скорее вяленым и задубевшим) металлическим наполнителем. Если так брать примечательный именно металлических трек в их дискографии после BNW, то я не помню ни одной песни с цепляющим мощным риффингом с мелодией, кромме Starblind, но это было более 15 лет. Так что ждать от них действительно нечего. Будет снова растянутые по карте видимой вселенной композиции с интерлюдиями и скучной дозой имитации молодости через дисторшн.
18 фев 2026
father
gravitgroove, всё-таки A Matter of Life and Death ещё давал жару, но дальше и правда стали размазывать всё, что мажется. Тем не менее жду любые новые релизы от мэйденов и особенно от сольного Брюса.
