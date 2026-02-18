Arts
Новости
18 фев 2026 : 		 Вокалист SABATON рад, что группа активна на американском рынке

29 янв 2026 : 		 SABATON отложили визит в Северную Америку

14 янв 2026 : 		 Басист SABATON: «Да, мы многое делаем сами»

5 дек 2025 : 		 Новое видео SABATON

16 ноя 2025 : 		 SABATON представили новую программу

10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»
В недавнем интервью с Joakim'ом Brodén'ом у него спросили, какие ощущение он и коллеги по группе испытывает от того, что коллектив замечен на американском рынке:

«Вообще-то, я в основном доволен. Мы все еще немного отстаем. Самые большие залы [в которых мы будем играть] в Северной Америке [во время нашего предстоящего тура] будут вмещать около пяти тысяч человек, а самые большие в Европе — около 25 [тысяч]. Но это все равно приносит нам радость. Это естественно, мы ведь европейская группа. Мы начали гастролировать здесь довольно рано и только в 2011 году впервые отправились в турне по США. Так что нам потребовалось время. И это совсем другой рынок. У вас нет такой атмосферы на фестивалях классического металла, как в Европе. Тут все попроще, как мне кажется. В каком-то смысле европейским фэнам проще открывать новые металл-группы, потому что в каждой стране или в каждом городе, кажется, есть рок-фестиваль среднего размера, где может выступить любая группа, от блэк-металла до хэви-металла».

Когда ведущая отметила, что европейские фанаты могут познакомиться с разными музыкальными жанрами на различных фестивалях, в то время как американские фестивали, как правило, больше «основаны на стиле музыки», он с ней согласился:

«Да, безусловно. Есть много кроссоверных фестивалей, но и спектр приглашаемых групп, которые считаются хэви-металлическими, тоже широк. Если вы рассмотрите американские фестивали, то этот рынок, если хотите, закрыт для такой группы, как мы, если только вы не достигли определенного размаха, потому что... И вот что забавно: дело не в фанатах. Иногда дело в самом бизнесе, так мне кажется: "Нет, нет, нет, нет. Это не сработает в Америке". А потом, когда фанаты открывают группу — возможно, не только нас, потому что мы не единственная группа, которая пережила этот переход: «О, почему я никогда не слышал об этих ребятах раньше?». Ну, многие из нас пытались, но пробиться сквозь шум в США... Но это еще и потому, что у вас есть много собственных групп, [которые] потрясающие, и это жесткая конкуренция, но есть еще и стена борьбы с бизнесом, потому что достаточно людей считают классический хард, рок, металл, пауэр, металл — что этот жанр мертв и исчез. И это странно, потому что METALLICA, наверное, самая известная из них».

Рассказывая о том, почему, по его мнению, традиционным хэви-металл группам сложнее заявить о себе как в США, так и в Европе, Broden сказал:

«Ну, это менее упоминается в средствах массовой информации. Я к тому, что на рок-радио все это точно есть, но, в целом, в средствах массовой информации, полагаю, все еще существует некое клеймо, связанное с принадлежностью к металлу для достаточного количества людей на планете, которые обращают на это внимание. Если вы живете в Финляндии, там хэви мейнстрим, но в большинстве стран мира это далеко не так».

На вопрос о том, как он думает, что именно холодная погода в северных странах заставляет фанатов сильнее любить хард-рок и металл, Joakim сказал:

«Да, мы тоже задавались этим вопросом. Я к тому, что количество хэви-металл групп на душу населения в Скандинавии чертовски велико. И я не знаю, почему, правда. Но, по крайней мере, в те дни, когда... ну, у всех были компьютеры с социальными сетями. Я имею в виду, что компьютеры у нас, конечно, были, но когда мы росли, зимой было темно и холодно. Когда вы просыпались, было темно. Когда наступает три часа дня, снова становится темно. Так что же делать зимой? Вы же не хотите быть на улице, когда на улице минус 32 или 35 или что-то в этом роде. Поэтому вы учитесь играть на каком-нибудь инструменте. ... И [это] не только погода — культура, люди вокруг вас, все эти аспекты будут влиять на вашу музыку. Какая музыка была популярна у вас, когда вы росли? Очевидно, что скандинавская музыка почему-то очень популярна во всем мире, и я понятия не имею, почему, но я благодарен за это».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

18 фев 2026
i
industrialist
Конечно, пиндососам заходит псевдопафосная хуета на серьезных щах
18 фев 2026
С
Санчез
Я чет хз, насколько они в Америке рулят, в России точно, точно также как и Раммштайн - целый культ. Про Раммштайн я понимаю за что их любят и почти боготворят, но вот за что "Ботинок" любят - я хз, вообще не заходит
