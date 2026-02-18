Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 58
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 58
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 36
[= ||| все новости группы



*

Linkin Park

*



18 фев 2026 : 		 JOE HAHN: «Новые участники влились в творческий процесс LINKIN PARK на отлично!»

2 дек 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы приятно удивлены реакцией на концерты»

3 ноя 2025 : 		 Профессиональное полного выступления LINKIN PARK

29 окт 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Реакция на возвращение LINKIN PARK просто огненная!»

25 окт 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily феноменальна!»

22 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

26 сен 2025 : 		 Колыбельные LINKIN PARK

18 сен 2025 : 		 LINKIN PARK в акустике

24 авг 2025 : 		 Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»

12 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE HAHN: «Новые участники влились в творческий процесс LINKIN PARK на отлично!»



zoom
JOE HAHN в недавнем интервью обсудил процесс создания альбома "From Zero":

«Я считаю, что большая часть того, что делает нас «нами», — это когда мы находимся в одной комнате, обычно у Mike'a дома в его студии, еще до того, как мы создаем музыку, мы просто общаемся. Мы говорим о жизни, о вещах, которые нас интересуют, о том, что нас беспокоит, и делимся друг с другом опытом. И иногда это наталкивает нас на тему или на ощущение, когда мы начинаем сочинять. Вдохновение бывает разным, но на самом деле оно исходит от коллектива... Мы доходим до того, что нам интересно пробовать что-то новое. И я полагаю, что именно Emily и Colin пришли в ту среду, в которой мы всегда находились, и для них было очень естественно стать ее частью. Так что я бы сказал, что во многом это связано с нашей дружбой, а также с нашими навыками».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 фев 2026
С
Санчез
Это конечно все интересно, но... ---- Будут ли они писаться дальше или снова на 7-10 лет пропадут?
18 фев 2026
i
industrialist
Санчез, шинода за бабло и даст и продаст, поэтому будут чесать до крови.
просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом