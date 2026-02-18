сегодня



JOE HAHN: «Новые участники влились в творческий процесс LINKIN PARK на отлично!»



JOE HAHN в недавнем интервью обсудил процесс создания альбома "From Zero":



«Я считаю, что большая часть того, что делает нас «нами», — это когда мы находимся в одной комнате, обычно у Mike'a дома в его студии, еще до того, как мы создаем музыку, мы просто общаемся. Мы говорим о жизни, о вещах, которые нас интересуют, о том, что нас беспокоит, и делимся друг с другом опытом. И иногда это наталкивает нас на тему или на ощущение, когда мы начинаем сочинять. Вдохновение бывает разным, но на самом деле оно исходит от коллектива... Мы доходим до того, что нам интересно пробовать что-то новое. И я полагаю, что именно Emily и Colin пришли в ту среду, в которой мы всегда находились, и для них было очень естественно стать ее частью. Так что я бы сказал, что во многом это связано с нашей дружбой, а также с нашими навыками».







