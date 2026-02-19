сегодня



Почему BURTON C. BELL не подписывает последний FEAR FACTORY



BURTON C. BELL в недавнем интервью спросили про "Aggression Continuum", на что он ответил:



«Мы закончили работу над этим альбомом в 2017 году, и он тогда назывался "Monolith". Для меня был последний альбом и он назывался "Monolith". Для меня это был надгробный камень, а "Monolith" — эпитафия».



На вопрос, были ли у него какие-либо "плохие предчувствия" по поводу того, что FEAR FACTORY пошли дальше и выпустили "Aggression Continuum" с его вокалом, несмотря на то, что к тому моменту он официально покинул группу почти год назад, Bell ответил:



«Нет, я ничего подобного не чувствовал. Но я был очень разочарован тем, что они все изменили. Они сохранили мой вокал. Я имею в виду, что альбом был записан в 2017 году. Он был сведен, прошел мастеринг. У него была обложка, название, а потом, спустя три года, я ушел, и случилось вот такое вот дерьмо. Они взяли и все изменили. Итак, это единственная запись, которую я не буду подписывать».







