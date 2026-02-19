Arts
Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Burton C. Bell

19 фев 2026 : 		 Почему BURTON C. BELL не подписывает последний FEAR FACTORY

19 июн 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Я наслаждаюсь работой»

13 июн 2025 : 		 BURTON C. BELL открыл австралийский тур

30 май 2025 : 		 Новая песня BURTON C. BELL

28 май 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Сольный альбом выпускать пока не буду»

21 апр 2025 : 		 DINO CAZARES не согласен с BURTON C. BELL

21 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL: «FEAR FACTORY сами себя ограничивали»

17 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о выступлении перед OZZY

11 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL об отношениях с лидером FEAR FACTORY

8 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS

31 мар 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»

20 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

3 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

8 янв 2025 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

14 дек 2024 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

8 дек 2024 : 		 BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»

11 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL представил новое видео

7 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL готовит сингл

16 июн 2024 : 		 BURTON C. BELL отыграл первое шоу

29 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY

8 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL представил первое видео
Почему BURTON C. BELL не подписывает последний FEAR FACTORY



BURTON C. BELL в недавнем интервью спросили про "Aggression Continuum", на что он ответил:

«Мы закончили работу над этим альбомом в 2017 году, и он тогда назывался "Monolith". Для меня был последний альбом и он назывался "Monolith". Для меня это был надгробный камень, а "Monolith" — эпитафия».

На вопрос, были ли у него какие-либо "плохие предчувствия" по поводу того, что FEAR FACTORY пошли дальше и выпустили "Aggression Continuum" с его вокалом, несмотря на то, что к тому моменту он официально покинул группу почти год назад, Bell ответил:

«Нет, я ничего подобного не чувствовал. Но я был очень разочарован тем, что они все изменили. Они сохранили мой вокал. Я имею в виду, что альбом был записан в 2017 году. Он был сведен, прошел мастеринг. У него была обложка, название, а потом, спустя три года, я ушел, и случилось вот такое вот дерьмо. Они взяли и все изменили. Итак, это единственная запись, которую я не буду подписывать».




КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 фев 2026
i
industrialist
А у него кстати днюха седня. Тока без FF он так ничего и не намутил сам
19 фев 2026
father
industrialist, зная Санта-Барбару в FF, предположу, что впереди могут быть два альбома-обосрыша, а потом реюнион, только хз, чё там в то время смогут выдавить старпёры под 70 лет
19 фев 2026
i
industrialist
father, последнее, что у них более-менее сносно было это Mechanize 2010 Года, потом че то из дыры в отверстие перекачивали
19 фев 2026
father
industrialist, мне в общем-то следующие альбомы тоже нравятся, The Industrialist с живыми барабанами так вообще огонь, но соглашусь, что там почти все песни это кальки с каких-либо старых.
19 фев 2026
S
Suicide333Poly
industrialist, на 2015 есть нетипично качевые темы без др-др, а в soul hacker даже соло
