JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи



JACK OSBOURNE в программе лидера THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'a поговорил о грядущем документальном фильме об Оззи и Шарон:



«Сейчас мы работаем над фильмом о моём отце, и я один из продюсеров. Мы снимаем его в студии Sony. Работа в самом разгаре. И это забавно. Из всей команды, собранной для работы над фильмом, с этими потрясающими продюсерами, режиссёрами и актерами, я наименее компетентен, но все обращаются ко мне. Я посредник для всех, потому что если им нужно задать вопросы моей маме или если маме нужно что-то спросить у них, я могу задать эти вопросы. Так что я оказался в роли посредника, и мне это очень нравится, я учусь.



Фильмы — это нечто необычное. Это ни на что не похоже».



На вопрос Billy о том, объявлены ли уже подробности биографического фильма, Jack ответил:



«Было объявлено, что мы будем снимать его с Sony Pictures. Мы ещё не объявили актёрский состав, потому что ещё не определились со всеми моментами.



Изначально фильм должен был охватывать период с молодости моего отца до середины 1990-х, но мы сократили хронометраж. Сейчас мы переписываем сценарий. По моему идеальному замыслу, фильм должен охватывать период, когда он ушёл из BLACK SABBATH и начал сольную карьеру. Потому что без любовной линии не обойтись. И это, пожалуй, главная тема фильма, а также все безумства, которые творились в начале 1980-х, и то, что случилось с Рэнди Роудсом. Но да, это история о зарождении группы».







