Новости
Ozzy Osbourne

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»
JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи



JACK OSBOURNE в программе лидера THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'a поговорил о грядущем документальном фильме об Оззи и Шарон:

«Сейчас мы работаем над фильмом о моём отце, и я один из продюсеров. Мы снимаем его в студии Sony. Работа в самом разгаре. И это забавно. Из всей команды, собранной для работы над фильмом, с этими потрясающими продюсерами, режиссёрами и актерами, я наименее компетентен, но все обращаются ко мне. Я посредник для всех, потому что если им нужно задать вопросы моей маме или если маме нужно что-то спросить у них, я могу задать эти вопросы. Так что я оказался в роли посредника, и мне это очень нравится, я учусь.

Фильмы — это нечто необычное. Это ни на что не похоже».

На вопрос Billy о том, объявлены ли уже подробности биографического фильма, Jack ответил:

«Было объявлено, что мы будем снимать его с Sony Pictures. Мы ещё не объявили актёрский состав, потому что ещё не определились со всеми моментами.

Изначально фильм должен был охватывать период с молодости моего отца до середины 1990-х, но мы сократили хронометраж. Сейчас мы переписываем сценарий. По моему идеальному замыслу, фильм должен охватывать период, когда он ушёл из BLACK SABBATH и начал сольную карьеру. Потому что без любовной линии не обойтись. И это, пожалуй, главная тема фильма, а также все безумства, которые творились в начале 1980-х, и то, что случилось с Рэнди Роудсом. Но да, это история о зарождении группы».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
