ALEX VAN HALEN и правда работает со STEVE LUKATHER



ALEX VAN HALEN в недавнем интервью поговорил о будущем альбоме со STEVE'ом LUKATHER'ом:



«Мы с Эдом создали огромное количество материала, который так никуда и не пошёл. Многие постоянно спрашивают, как насчёт издания неизданного. Что ж, мы не собираемся выпускать его в зачаточном виде, потому что в этом не было бы никакого смысла. Но мне посчастливилось работать со Steve'ом Lukather'ом, который был хорошим другом Эда, и мы работаем над записью альбома, но он должен быть того же качества и уровня, что и тот, на котором мы его записали. Не для того, чтобы просто сказать: "Вот музыка, которую мы сочинили. Если она вам нравится, это здорово". Нет. Это должно быть то качество, которого мы ожидаем».



Alex рассказал о роли Steve'a Lukather'a в создании этого альбома:



«Я ласково называю его Luke. Он — соединительная ткань. Luke может сыграть всё что угодно… Но из-за этого таланта, который, как мне кажется, сочетается с остальными его качествами, он не получает того признания, которого, по моему мнению, он заслуживает. И я могу ошибаться. Возможно, его признают во всём мире. Так и должно быть, потому что я не умею играть на гитаре. И я могу освоить клавишные, но мне требуется слишком много времени, чтобы разобраться в этом. И к тому времени момент будет упущен. Я несколько раз приходил к Steve'у домой, мы слушали музыку, и он говорил: "Да, я понял. Это всё, что нам нужно". Он может заняться всеми соединительными тканями. Он знает, как правильно играть соло, что касается структуры, органа и организации. У меня есть своё мнение, а у него — своё, но это всего лишь мнения. Так что он может помочь мне с тем, на что у меня ушло бы в 10 раз больше времени. И я люблю этого парня. Мы знакомы с ним уже много лет».



На вопрос, собираются ли они с ним использовать какие-нибудь старые записи Эдди, Alex ответил:



«Это записи, которые должны были стать следующим альбомом VAN HALEN, но всё было остановлено, потому что Эд прожил не так уж долго… Барабаны уже записаны. Барабаны, гитара и бас-гитара уже есть. Чего у нас не было, так это вокалиста и, очевидно, тонкостей и связующего звена — мы называем это клеем или шпаклёвкой».



Что касается того, кто играет на басу на этих записях, Alex сказал:



«Большинство из них — Wolf [Wolfgang Van Halen, сын Эдди и бывший басист VAN HALEN], потому что это записи, которые были подготовлены для следующего альбома».



После того, как интервьюер упомянул «Unfinished», последнее музыкальное произведение, которое Alex и Эдди написали вместе и которое вошло в аудиокнигу «Brothers», барабанщик сказал:



«Отзывы на эту песню были невероятными. Но в ней не было вокала, и она не был завершена. Но в этом и был весь смысл.



История того, как мы с братом что-то делали, заключалась в том, что некоторые вещи, которым нас научил наш отец, имели очень глубокие корни, и одной из его любимых песен была "Unfinished" Шуберта. Эта песня была незаконченной, и я решил, что мы назовем ее "Unfinished", и на этом всё. Мы даже не подозревали, что когда-нибудь обнародуем её. Просто мы с Эдом работали в студии. Неистово, без давления, без чего бы то ни было. И, если вы слышали, есть пара мест, где игла проходит прямо сквозь машинку [смеётся]. Я надеюсь, мы не спалили ни одну колонку».



На вопрос, планируют ли они использовать вокал в песнях альбома, над которым он работает со Steve'ом, Alex ответил:



«Изначально у нас были планы — я думаю, я могу сказать, не особо таясь, — что это один из вокалистов, которого мы очень хотели использовать для нового альбома, и это был Paul Rodgers, он знаком с Luke'ом, и мы выросли на FREE, но Paul больше не может этим заниматься. Ему было очень трудно заставить себя сказать: "Нет, я не могу. На меня не рассчитывайте". Я уважаю это. Я опечален и разочарован, но такова жизнь… Он знает, что не может этого сделать, и я думаю, это лучше, чем сказать: "Да, я могу это сделать", а потом оказаться не в состоянии».



На вопрос, думают ли они с Lukather'ом о том, чтобы пригласить другого вокалиста для записи альбома Alex ответил:



«Да. Мы с Luke'ом как раз сейчас ищем кого-нибудь».



На вопрос, есть ли у него на примете какие-то особые певцы для проекта, он ответил:



«Нет, потому что всё зависит от того, кого спросить. Если вы спросите руководителей звукозаписывающих компаний, то получите один из вариантов ответа. Если вы послушаете "арахисовую галерею", я называю это "арахисовой галереей", вы услышите другое мнение.



Музыка — это не столько музыка, сколько то, как люди делятся опытом. Мне 72 года. Мы должны найти кого-то из этой возрастной группы, кто имеет тот же музыкальный опыт, что и мы. В противном случае у него не будет необходимой глубины.



Я не могу вспомнить, что это за выражение, но есть разница между знанием и мудростью. Знание — это понимание того, что огурец — это овощ. Мудрость — это понимание, куда его положить. [Смеётся]».



После того, как интервьюер предложил Robert'a Plant'a, Alex сказал:



«Robert Plant великолепен. Он гастролирует, занимаясь своим делом. Он был бы идеальным выбором. Но ничто не решено. И я верю, что вселенная что-нибудь придумает, чтобы этот проект получился наилучшим из возможных. У нас нет других намерений, кроме как воплотить его в жизнь».





