STEVE MORSE, TRACII GUNS, JOE LYNN TURNER на новом релизе CACTUS



Третьего апреля на Cleopatra Records состоится релиз нового альбома группы CACTUS, получившего название "Temple Of Blues", в записи которого принимали участие множество различных гостей:



01. Back Door Man Pt. 1 & 2 (feat. Eric Gales & Billy Sheehan)

02. 300 Pounds Of Joy (feat. Ty Tabor)

03. Moanin' At Midnight (feat. Pat Travers)

04. Down In The Bottom (feat. Dug Pinnick)

05. Token Chokin' (feat. Bumblefoot)

06. Bad Stuff (feat. Steve Morse, Joe Lynn Turner, Derek Sherinian & Tony Franklin)

07. Tail Dragger (feat. Rudy Sarzo & Alex Skolnick)

08. The Little Red Rooster (feat. Dee Snider, Tracii Guns, Jimmy

Haslip)

09. Purple Haze (feat. Melanie)

10. Spoonful (feat. Ted Nugent & Bob Daisley)



Bonus track (CD only):



11. Feel So Good (feat. Billy Sheehan & Britt Lightning)







