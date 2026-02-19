18 фев 2026



Новое видео EXODUS



"Goliath", новое видео группы EXODUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Goliath", выход которого запланирован на 20 марта на Napalm Records:



01. 3111

02. Hostis Humani Generis

03. The Changing Me (feat. Peter Tägtgren)

04. Promise You This

05. Goliath (feat. Katie Jacoby)

06. Beyond The Event Horizon

07. 2 Minutes Hate

08. Violence Works

09. Summon Of The God Unknown

10. The Dirtiest Of The Dozen















+1 -1



( 1 ) просмотров: 159

