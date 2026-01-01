сегодня



LOVEBITES на NAPALM RECORDS



LOVEBITES заключили соглашение с NAPALM RECORDS, на котором восьмого мая состоится релиз физических версий альбома "Outstanding Power".



«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с лейблом Napalm Records по всему миру, за исключением Азии. В их составе есть метал-группы — от восходящих звезд до всемирно успешных исполнителей и даже легендарных личностей, пользующихся всеобщим уважением. Мы гордимся тем, что стали частью этой выдающейся истории. Вместе с Napalm Records, чья страсть к тяжелому металлу совпадает с нашей, мы обеспечим успех нашему грядущему альбому "Outstanding Power". Следите за обновлениями!»



Трек-лист:



01. The Castaway

02. Silence The Void

03. Forbidden Thirst

04. Blazing Halo

05. Dream Of King

06. Phoenix Rises Again

07. Out Of Control

08. Wheels On Fire

09. The Eve Of Change

10. Reaper's Lullaby

11. Eternally

12. One Will Remain







