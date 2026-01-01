LOVEBITES на NAPALM RECORDS

LOVEBITES заключили соглашение с NAPALM RECORDS, на котором восьмого мая состоится релиз физических версий альбома "Outstanding Power".
«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с лейблом Napalm Records по всему миру, за исключением Азии. В их составе есть метал-группы — от восходящих звезд до всемирно успешных исполнителей и даже легендарных личностей, пользующихся всеобщим уважением. Мы гордимся тем, что стали частью этой выдающейся истории. Вместе с Napalm Records, чья страсть к тяжелому металлу совпадает с нашей, мы обеспечим успех нашему грядущему альбому "Outstanding Power". Следите за обновлениями!»
Трек-лист:
01. The Castaway
02. Silence The Void
03. Forbidden Thirst
04. Blazing Halo
05. Dream Of King
06. Phoenix Rises Again
07. Out Of Control
08. Wheels On Fire
09. The Eve Of Change
10. Reaper's Lullaby
11. Eternally
12. One Will Remain
