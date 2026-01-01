Arts
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Lovebites

19 фев 2026 : 		 LOVEBITES на NAPALM RECORDS

24 дек 2025 : 		 Новое видео LOVEBITES

28 окт 2025 : 		 MIYAKO исполняет LOVEBITES

28 сен 2025 : 		 Гитаристка LOVEBITES исполняет JUDAS PRIEST

1 сен 2025 : 		 Гитаристка LOVEBITES выпускает новый ЕР

4 май 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

15 апр 2025 : 		 Винилы от LOVEBITES

26 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

6 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

9 янв 2025 : 		 Новый концертный релиз LOVEBITES выйдет весной

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LOVEBITES

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления LOVEBITES

1 сен 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

23 авг 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

30 июл 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

19 июл 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

4 фев 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

10 янв 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

22 дек 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

26 ноя 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

25 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

22 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

7 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

16 июл 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

2 июл 2023 : 		 Концертный релиз LOVEBITES выйдет летом

31 май 2023 : 		 Гитаристка LOVEBITES исполняет HELLOWEEN
LOVEBITES на NAPALM RECORDS



LOVEBITES заключили соглашение с NAPALM RECORDS, на котором восьмого мая состоится релиз физических версий альбома "Outstanding Power".

«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с лейблом Napalm Records по всему миру, за исключением Азии. В их составе есть метал-группы — от восходящих звезд до всемирно успешных исполнителей и даже легендарных личностей, пользующихся всеобщим уважением. Мы гордимся тем, что стали частью этой выдающейся истории. Вместе с Napalm Records, чья страсть к тяжелому металлу совпадает с нашей, мы обеспечим успех нашему грядущему альбому "Outstanding Power". Следите за обновлениями!»

Трек-лист:

01. The Castaway
02. Silence The Void
03. Forbidden Thirst
04. Blazing Halo
05. Dream Of King
06. Phoenix Rises Again
07. Out Of Control
08. Wheels On Fire
09. The Eve Of Change
10. Reaper's Lullaby
11. Eternally
12. One Will Remain




просмотров: 72

