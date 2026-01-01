|
Новая песня SUN DONT SHINE
"Power To Live", новая песня группы SUN DONT SHINE (ранее EYE AM), в состав которой входят Kenny Hickey (Type O Negative, Silvertomb), Kirk Windstein (Crowbar, Down), Johnny Kelly (Type O Negative, Silvertomb) и Todd Strange (Crowbar, Down), доступна для прослушивания. Этот трек войдет в дебютную пластинку "Birth To Death", релиз которой намечен на первое апреля на Corpse Paint Records.
