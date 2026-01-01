Arts
Новости
19 фев 2026 : 		 Новая песня SUN DONT SHINE

30 окт 2025 : 		 Новое видео SUN DONT SHINE

4 сен 2025 : 		 Новое видео SUN DONT SHINE

26 июн 2025 : 		 Новое видео SUN DONT SHINE

30 янв 2025 : 		 Новое видео SUN DONT SHINE

29 ноя 2024 : 		 SUN DONT SHINE готовят ЕР

3 окт 2024 : 		 EYE AM стали SUN DONT SHINE

25 ноя 2023 : 		 Новое видео EYE AM

31 авг 2023 : 		 Новый сингл EYE AM выйдет осенью

9 июл 2023 : 		 EYE AM приступили к записи

3 июн 2023 : 		 Новое видео EYE AM

1 июн 2023 : 		 EYE AM планируют работу на лето

15 май 2023 : 		 Тизер от EYE AM

23 фев 2023 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE и CROWBAR в EYE AM
Новая песня SUN DONT SHINE



"Power To Live", новая песня группы SUN DONT SHINE (ранее EYE AM), в состав которой входят Kenny Hickey (Type O Negative, Silvertomb), Kirk Windstein (Crowbar, Down), Johnny Kelly (Type O Negative, Silvertomb) и Todd Strange (Crowbar, Down), доступна для прослушивания. Этот трек войдет в дебютную пластинку "Birth To Death", релиз которой намечен на первое апреля на Corpse Paint Records.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
