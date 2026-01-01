Новое видео POISON THE WELL

"Everything Hurts", новое видео группы POISON THE WELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Peace In Place", выходящего 20 марта на SharpTone Records. Это первая полноценная студийная работа с 2009 года:
01. Wax Mask
02. Primal Bloom
03. Thoroughbreds
04. Everything Hurts
05. Weeping Tones
06. A Wake Of Vultures
07. Bad Bodies
08. Drifting Without End
09. Melted
10. Plague Them The Most
