*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Geoff Tate

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
GEOFF TATE вносит завершающие правки



Kieran Robertson, в недавнем интервью ответил на вопрос, занят ли GEOFF TATE еще процессом записи нового альбома или вносит в него финальные правки:

«Да, отличные завершающие штрихи. Это я, Geoff, John Moyer [который продюсирует альбом] и, очевидно, все остальные замечательные музыканты, которые играли на нем. Но сейчас только я, Geoff и John, мы вносим последние штрихи в сведение и прочее. Итак, мы провели пару дней в Техасе. Мы просто добавляли кое-что новое. А потом, в конце этого тура, у нас будет два выходных дня, и мы отправимся в Сан-Франциско, чтобы завершить альбом. Так что я совершенно уверен, что в течение следующего месяца у нас будет… Я имею в виду, что у меня есть все песни. Сейчас остались минимальные правки. Что-то из серии "этот малый барабан нужно вытащить или сделать погромче". Но с точки зрения прослушивания альбома, да, он потрясающий!»

На вопрос о том, к какой части ближе новый материал или представляет вообще что-то отличное, он ответил:

«Это хороший вопрос, чувак. Мне тоже очень нравится "Operation: Mindcrime II". Что мы пытались сделать, и мы с John'ом говорили об этом, так это то, что мы хотим вернуть вас во вселенную "Mindcrime I" в современном звучании — просто в том, что барабаны звучат громче. "Operation: Mindcrime" — альбом с очень стерильным звучанием. Это невероятный альбом, но только по сегодняшним меркам, теперь у этого альбома будет какая-то изюминка. Но я полагаю, что "Operation: Mindcrime I" был бы, с моей точки зрения, именно таким, с точки зрения написания и продюсирования».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
