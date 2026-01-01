сегодня



GEOFF TATE вносит завершающие правки



Kieran Robertson, в недавнем интервью ответил на вопрос, занят ли GEOFF TATE еще процессом записи нового альбома или вносит в него финальные правки:



«Да, отличные завершающие штрихи. Это я, Geoff, John Moyer [который продюсирует альбом] и, очевидно, все остальные замечательные музыканты, которые играли на нем. Но сейчас только я, Geoff и John, мы вносим последние штрихи в сведение и прочее. Итак, мы провели пару дней в Техасе. Мы просто добавляли кое-что новое. А потом, в конце этого тура, у нас будет два выходных дня, и мы отправимся в Сан-Франциско, чтобы завершить альбом. Так что я совершенно уверен, что в течение следующего месяца у нас будет… Я имею в виду, что у меня есть все песни. Сейчас остались минимальные правки. Что-то из серии "этот малый барабан нужно вытащить или сделать погромче". Но с точки зрения прослушивания альбома, да, он потрясающий!»



На вопрос о том, к какой части ближе новый материал или представляет вообще что-то отличное, он ответил:



«Это хороший вопрос, чувак. Мне тоже очень нравится "Operation: Mindcrime II". Что мы пытались сделать, и мы с John'ом говорили об этом, так это то, что мы хотим вернуть вас во вселенную "Mindcrime I" в современном звучании — просто в том, что барабаны звучат громче. "Operation: Mindcrime" — альбом с очень стерильным звучанием. Это невероятный альбом, но только по сегодняшним меркам, теперь у этого альбома будет какая-то изюминка. Но я полагаю, что "Operation: Mindcrime I" был бы, с моей точки зрения, именно таким, с точки зрения написания и продюсирования».







