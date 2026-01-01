Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Lamb of God

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист

11 апр 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD думает о вампирах

13 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Новая пластинка выйдет быстрее, чем через пять лет»

7 мар 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE

3 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших

2 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»

27 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»
Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»



Randy Blythe недавно был гостем подкаста "Let There Be Talk", прослушать который можно ниже. В нем он, в частности, говорил о том факте, что многие люди в наши дни беспокоятся о своем будущем, перспективах трудоустройства и состоянии мира, что приводит к экзистенциальной тревоге и чувству беспомощности:

«Когда я становлюсь странным и испытываю экзистенциальную тревогу, я пытаюсь взглянуть на события в более широкой перспективе. И сейчас это тяжело, потому что все так чертовски негативно. Но уж как есть. Мне скоро исполнится 55. Пару сотен лет назад мы были бы стариками. Так что у нас все в порядке, чувак. И еще одно: я вовсе не спешу покидать эту планету. Я наслаждаюсь жизнью. Мне нравится быть здесь, но у меня была хорошая жизнь, и, в конечном счете, по космическим меркам, через миллиард лет — каждые миллиард лет — солнце будет нагреваться на 10%. Это правда. Наука говорит нам об этом. И в конце концов вспыхнет сверхновая и поглотит землю. Я думаю, что это займет около пяти-шести миллиардов лет. Но через один миллиард лет солнце нагреется настолько, что океаны вскипят. Таким образом, наша планета умрет в течение миллиарда лет.

Люди говорят: "Зачем вы лезете в космос? У нас здесь есть проблемы, которые нужно решать". Что ж, если будущее человечества хочет продолжаться, нам в конце концов придется покинуть это место. Но я думаю об этом — ладно, эта планета, которая у нас есть, и все, что я знаю, скоро погибнет. И это открывает передо мной некоторые перспективы, напоминает мне, что я всего лишь крошечная песчинка. Потому что все, что вы видите, вы воспринимаете через фильтр своего собственного существования, и очень легко потеряться [в своей голове] и, я думаю, стать слишком убежденным в собственной значимости. Как я уже сказал, я не спешу умирать, но я просто еще одна часть большого целого. Так что в хорошие дни я смотрю на это с хипповской, космической точки зрения. [Смеется]»




просмотров: 77

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
