Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»



Randy Blythe недавно был гостем подкаста "Let There Be Talk", прослушать который можно ниже. В нем он, в частности, говорил о том факте, что многие люди в наши дни беспокоятся о своем будущем, перспективах трудоустройства и состоянии мира, что приводит к экзистенциальной тревоге и чувству беспомощности:



«Когда я становлюсь странным и испытываю экзистенциальную тревогу, я пытаюсь взглянуть на события в более широкой перспективе. И сейчас это тяжело, потому что все так чертовски негативно. Но уж как есть. Мне скоро исполнится 55. Пару сотен лет назад мы были бы стариками. Так что у нас все в порядке, чувак. И еще одно: я вовсе не спешу покидать эту планету. Я наслаждаюсь жизнью. Мне нравится быть здесь, но у меня была хорошая жизнь, и, в конечном счете, по космическим меркам, через миллиард лет — каждые миллиард лет — солнце будет нагреваться на 10%. Это правда. Наука говорит нам об этом. И в конце концов вспыхнет сверхновая и поглотит землю. Я думаю, что это займет около пяти-шести миллиардов лет. Но через один миллиард лет солнце нагреется настолько, что океаны вскипят. Таким образом, наша планета умрет в течение миллиарда лет.



Люди говорят: "Зачем вы лезете в космос? У нас здесь есть проблемы, которые нужно решать". Что ж, если будущее человечества хочет продолжаться, нам в конце концов придется покинуть это место. Но я думаю об этом — ладно, эта планета, которая у нас есть, и все, что я знаю, скоро погибнет. И это открывает передо мной некоторые перспективы, напоминает мне, что я всего лишь крошечная песчинка. Потому что все, что вы видите, вы воспринимаете через фильтр своего собственного существования, и очень легко потеряться [в своей голове] и, я думаю, стать слишком убежденным в собственной значимости. Как я уже сказал, я не спешу умирать, но я просто еще одна часть большого целого. Так что в хорошие дни я смотрю на это с хипповской, космической точки зрения. [Смеется]»







