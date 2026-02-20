Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

сегодня



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, по-прежнему ли он радуется перспективе выпустить новый альбом спустя более чем четыре десятилетия после начала карьеры EXODUS:



«Ну, мы пишем для аудитории из пяти человек — для самих себя. Это то, что должна делать любая группа. Вы пишете для себя и надеетесь, что это понравится и другим людям. Мы пишем, чтобы сделать себя счастливыми.



Мы провели в студии два месяца, но при работе EXODUS принято оставлять все настроенным на все это время и писать на протяжении всего процесса. Мы начали с того, что, по-моему, у меня было готово пять [песен] [до того, как мы начали запись], и в итоге мы записали 18 песен. Lee Altus [гитарист EXODUS] внес большой вклад в этот альбом, и это была самая масштабная совместная работа, которую мы когда-либо делали. Но мы пишем на протяжении всего процесса. Мы осознали, что нет нужды ограничивать себя готовым набором песен и просто записывать их. За последнюю неделю мы написали несколько наших лучших вещей. [все] готово. Tom возвращается к работе. Мы больше не разделяемся. Многие из наших любимых групп в 70-х работали именно так. DEEP PURPLE отправились на Женевское озеро. Когда мы записывали последний альбом, мы ездили на озеро Альманор, где живет Tom. QUEEN отправлялись в какой-нибудь замок, они приезжали туда без песен и начинали работать над альбомом. Нам нравится так работать, потому что мы живем вместе в арендованном доме и все время сочиняем. Гитары повсюду, а когда мы заканчиваем работу в студии, мы идем готовить барбекю, тусуемся и продолжаем играть. И это позволяет творчески развиваться в режиме 24 часа в сутки, без выходных. Вы никогда не останавливаетесь. И зачем все это тормозить? Нашей целью было закончить все на следующем альбоме, мы отложили две песни для него, и еще восемь в запасе».



На вопрос, не оказывали ли он и его коллеги по EXODUS давления на самих себя во время работы над новым материалом, Gary ответил:



«Ну, в некотором смысле, возможно, но в некотором смысле и не совсем. Потому что нам так весело, когда мы этим занимаемся, что это не вызывает никакого давления. Мы все те же ребята, которыми начинали, и мы просто зажигаем и, типа, смотрим, что из этого выйдет. Мы не придерживаемся заранее установленных правил. Мы будем делать все, что захотим — к лучшему это или к худшему, — все, что считаем крутым. А когда все настроены на одну волну и одинаково сосредоточены, случаются великие события. Мы знали, что этот альбом особенный. Я имею в виду, что мне нравятся все мои альбомы, они как дети. Но я никогда не слушаю их после стадии микширования, потому что я слышал их тысячу раз, и мне тоже скучно, и я хочу записать новый, а он еще даже не вышел. Но я до сих пор слушаю этот альбом».



Далее он сказал, что когда EXODUS исполняют песни вживую, это вызывает новое волнение:



«Да, это совершенно другое [по сравнению с прослушиванием песен в студии в тысячный раз]. Я готов исполнять их вживую, а что касается студии, то я готов творить снова. Но у нас был такой творческий подъем в работе над этим альбомом, что зачем его останавливать? Мы подумали, что если бы мы могли закончить следующий альбом, то могли бы сделать небольшой перерыв между альбомами. Все готово. Сделать несколько иллюстраций, съездить в отпуск, отдохнуть. Мы становимся старше. Это значительно сократило бы промежуток между альбомами. И мы почти добились этого. В итоге все значительно облегчило нашу работу. Нам нужны еще два альбома, а к тому времени у нас с Lee будет еще 10. Но есть проблемы и похуже, чем переизбыток музыки».



Холт также рассказал о возвращении вокалиста EXODUS Rob'a Dukes'a. На вопрос, каково это — снова работать с Rob'ом, Gary ответил:



«Потрясающе. Он пришел на этот альбом и сразил нас наповал. Мы знали, что он может исполнять агрессивный, жестокий трэш лучше, чем кто-либо другой. Он пришел и показал, что у него есть целый арсенал новых трюков, которые он разработал. И из-за того, что мы создаем по ходу дела, когда мы узнали об этих возможностях, то все отразилось на и на моем творчестве и на творчестве других. Это открыло столько дверей, что вам остается только повернуть ручку и войти. Мы были просто в восторге от того, что он сделал. Это чертовски потрясающе!»











