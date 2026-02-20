Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
O <- TOP5 <-
Exodus

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS
Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, по-прежнему ли он радуется перспективе выпустить новый альбом спустя более чем четыре десятилетия после начала карьеры EXODUS:

«Ну, мы пишем для аудитории из пяти человек — для самих себя. Это то, что должна делать любая группа. Вы пишете для себя и надеетесь, что это понравится и другим людям. Мы пишем, чтобы сделать себя счастливыми.

Мы провели в студии два месяца, но при работе EXODUS принято оставлять все настроенным на все это время и писать на протяжении всего процесса. Мы начали с того, что, по-моему, у меня было готово пять [песен] [до того, как мы начали запись], и в итоге мы записали 18 песен. Lee Altus [гитарист EXODUS] внес большой вклад в этот альбом, и это была самая масштабная совместная работа, которую мы когда-либо делали. Но мы пишем на протяжении всего процесса. Мы осознали, что нет нужды ограничивать себя готовым набором песен и просто записывать их. За последнюю неделю мы написали несколько наших лучших вещей. [все] готово. Tom возвращается к работе. Мы больше не разделяемся. Многие из наших любимых групп в 70-х работали именно так. DEEP PURPLE отправились на Женевское озеро. Когда мы записывали последний альбом, мы ездили на озеро Альманор, где живет Tom. QUEEN отправлялись в какой-нибудь замок, они приезжали туда без песен и начинали работать над альбомом. Нам нравится так работать, потому что мы живем вместе в арендованном доме и все время сочиняем. Гитары повсюду, а когда мы заканчиваем работу в студии, мы идем готовить барбекю, тусуемся и продолжаем играть. И это позволяет творчески развиваться в режиме 24 часа в сутки, без выходных. Вы никогда не останавливаетесь. И зачем все это тормозить? Нашей целью было закончить все на следующем альбоме, мы отложили две песни для него, и еще восемь в запасе».

На вопрос, не оказывали ли он и его коллеги по EXODUS давления на самих себя во время работы над новым материалом, Gary ответил:

«Ну, в некотором смысле, возможно, но в некотором смысле и не совсем. Потому что нам так весело, когда мы этим занимаемся, что это не вызывает никакого давления. Мы все те же ребята, которыми начинали, и мы просто зажигаем и, типа, смотрим, что из этого выйдет. Мы не придерживаемся заранее установленных правил. Мы будем делать все, что захотим — к лучшему это или к худшему, — все, что считаем крутым. А когда все настроены на одну волну и одинаково сосредоточены, случаются великие события. Мы знали, что этот альбом особенный. Я имею в виду, что мне нравятся все мои альбомы, они как дети. Но я никогда не слушаю их после стадии микширования, потому что я слышал их тысячу раз, и мне тоже скучно, и я хочу записать новый, а он еще даже не вышел. Но я до сих пор слушаю этот альбом».

Далее он сказал, что когда EXODUS исполняют песни вживую, это вызывает новое волнение:

«Да, это совершенно другое [по сравнению с прослушиванием песен в студии в тысячный раз]. Я готов исполнять их вживую, а что касается студии, то я готов творить снова. Но у нас был такой творческий подъем в работе над этим альбомом, что зачем его останавливать? Мы подумали, что если бы мы могли закончить следующий альбом, то могли бы сделать небольшой перерыв между альбомами. Все готово. Сделать несколько иллюстраций, съездить в отпуск, отдохнуть. Мы становимся старше. Это значительно сократило бы промежуток между альбомами. И мы почти добились этого. В итоге все значительно облегчило нашу работу. Нам нужны еще два альбома, а к тому времени у нас с Lee будет еще 10. Но есть проблемы и похуже, чем переизбыток музыки».

Холт также рассказал о возвращении вокалиста EXODUS Rob'a Dukes'a. На вопрос, каково это — снова работать с Rob'ом, Gary ответил:

«Потрясающе. Он пришел на этот альбом и сразил нас наповал. Мы знали, что он может исполнять агрессивный, жестокий трэш лучше, чем кто-либо другой. Он пришел и показал, что у него есть целый арсенал новых трюков, которые он разработал. И из-за того, что мы создаем по ходу дела, когда мы узнали об этих возможностях, то все отразилось на и на моем творчестве и на творчестве других. Это открыло столько дверей, что вам остается только повернуть ручку и войти. Мы были просто в восторге от того, что он сделал. Это чертовски потрясающе!»






КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 фев 2026
Corpsegrinder04
Лидер Эксодуса видать тот ещё чухан . Сидит в подсобке какой-то как бич, всё навалено, накидано. Грязь, бардак.
Ну и музон соответствующий на новом альбоме.
20 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, да забухал мужик, жена в гараж выгнала, с кем не бывало-то? солидарность мужская должна быть.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
