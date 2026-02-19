Arts
19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году
Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»



zoom
В недавнем интервью у Brent'a Smith'a спросили, почему группа все таки отказалась от выступления на фестивале Rock The Country, хедлайнером которого является KID ROCK:

«Мы стали свидетелями разборок, которых никогда раньше не видели, и нашей задачей было их прекратить.

Я просто хочу напомнить всем, что здесь написано "Соединенные Штаты Америки" — соединенные. И многие люди сейчас не чувствуют себя едиными».

Smith также признал, что отмена выступления на фестивале не заставила замолчать ни одного из критиков или поклонников SHINEDOWN, которые были не согласны с решением группы отменить выступление на Rock The Country.

"Были определенные люди, которые были недовольны [отступлением]. Я скажу, что подавляющее большинство людей согласились с этим решением.… В этой стране вы имеете право на 1000 процентов высказывать свое мнение, и это одна из ее замечательных сторон».




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 фев 2026
YNWA
Don't be a pussy
19 фев 2026
С
Санчез
Оправдания оправдания.... А мог бы просто выступить и забыть об этом фестивале, а то будут щас эту тему мусолить несколько месяцев или даже лет
19 фев 2026
i
industrialist
Только и могут вякать на всех... музло нормальное делать не выходит вот и говном плюются
просмотров: 176

