сегодня



Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»



В недавнем интервью у Brent'a Smith'a спросили, почему группа все таки отказалась от выступления на фестивале Rock The Country, хедлайнером которого является KID ROCK:



«Мы стали свидетелями разборок, которых никогда раньше не видели, и нашей задачей было их прекратить.



Я просто хочу напомнить всем, что здесь написано "Соединенные Штаты Америки" — соединенные. И многие люди сейчас не чувствуют себя едиными».



Smith также признал, что отмена выступления на фестивале не заставила замолчать ни одного из критиков или поклонников SHINEDOWN, которые были не согласны с решением группы отменить выступление на Rock The Country.



"Были определенные люди, которые были недовольны [отступлением]. Я скажу, что подавляющее большинство людей согласились с этим решением.… В этой стране вы имеете право на 1000 процентов высказывать свое мнение, и это одна из ее замечательных сторон».







+0 -1



( 3 ) просмотров: 176

