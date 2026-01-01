×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
BEHEMOTH не хотят в Турции
110
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
43
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
39
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
37
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
BEHEMOTH не хотят в Турции
110
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
43
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
39
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
37
все новости группы
Crest of Darkness
Норвегия
Black Metal
http://www.crestofdarkness.com
Myspace:
http://www.myspace.com/crestofdarkness
Facebook:
https://www.facebook.com/crestofdarknessofficial
19 фев 2026
:
Новое видео CREST OF DARKNESS
9 окт 2024
:
Новое видео CREST OF DARKNESS
19 июл 2024
:
Видео с текстом от CREST OF DARKNESS
22 апр 2024
:
Название нового альбома CREST OF DARKNESS
13 май 2023
:
Видео с текстом от CREST OF DARKNESS
24 фев 2021
:
Видео с текстом от CREST OF DARKNESS
29 ноя 2019
:
Видео с текстом от CREST OF DARKNESS
12 окт 2019
:
Новая песня CREST OF DARKNESS
2 ноя 2017
:
Видео с текстом от CREST OF DARKNESS
11 янв 2017
:
Новое видео CREST OF DARKNESS
2 дек 2016
:
Новая песня CREST OF DARKNESS
22 ноя 2016
:
Новое видео CREST OF DARKNESS
26 окт 2016
:
ESPEN REBOLI BJERKE на новом альбоме CREST OF DARKNESS
28 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS
10 фев 2015
:
Кавер-версия ALICE COOPER от CREST OF DARKNESS
19 янв 2015
:
Обложка и трек-лист нового EP CREST OF DARKNESS
6 янв 2015
:
CREST OF DARKNESS записали кавер-версию ALICE COOPER
23 сен 2014
:
Смена состава в CREST OF DARKNESS
20 фев 2013
:
Новое видео CREST OF DARKNESS
7 фев 2013
:
Новая песня CREST OF DARKNESS
22 янв 2013
:
Тизер нового альбома CREST OF DARKNESS
8 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS
16 ноя 2012
:
Участники CREST OF DARKNESS в трибьют-концерте QUORTHON'y
17 окт 2012
:
Новый альбом CREST OF DARKNESS выйдет в феврале
29 сен 2012
:
Смена состава в CREST OF DARKNESS
12 ноя 2010
:
CREST OF DARKNESS завершили работу над альбомом
21 дек 2006
:
CREST OF DARKNESS закончили запись нового альбома
21 ноя 2006
:
Новости от CREST OF DARKNESS
19 мар 2006
:
CREST OF DARKNESS работают над новым материалом
26 сен 2005
:
CREST OF DARKNESS работают над новым материалом и концертным DVD
сегодня
Новое видео CREST OF DARKNESS
Satanic, новое видео CREST OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “My Ghost”
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 33
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет