Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
O <- TOP5 <-
Crest of Darkness

19 фев 2026 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

9 окт 2024 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

19 июл 2024 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

22 апр 2024 : 		 Название нового альбома CREST OF DARKNESS

13 май 2023 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

29 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

12 окт 2019 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

2 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

11 янв 2017 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

2 дек 2016 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 ноя 2016 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

26 окт 2016 : 		 ESPEN REBOLI BJERKE на новом альбоме CREST OF DARKNESS

28 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

10 фев 2015 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от CREST OF DARKNESS

19 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового EP CREST OF DARKNESS

6 янв 2015 : 		 CREST OF DARKNESS записали кавер-версию ALICE COOPER

23 сен 2014 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

20 фев 2013 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

7 фев 2013 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома CREST OF DARKNESS

8 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

16 ноя 2012 : 		 Участники CREST OF DARKNESS в трибьют-концерте QUORTHON'y

17 окт 2012 : 		 Новый альбом CREST OF DARKNESS выйдет в феврале

29 сен 2012 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

12 ноя 2010 : 		 CREST OF DARKNESS завершили работу над альбомом
Новое видео CREST OF DARKNESS



Satanic, новое видео CREST OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “My Ghost”




просмотров: 33

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом