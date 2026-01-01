|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новое видео TABERNIS
Tenebrae, новое видео TABERNIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Seasons Of The Dark Hive, который будет выпущен 24 апреля в следующих вариантах:
– 1LP Gatefold (White Label Edition), incl. Booklet, Covercard, Certificate (signed, handnumbered) – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– Vinyl Bundle Black incl. Coin Bag, Lore & Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold (Deluxe Edition) Translucent Yellow/Black , incl. Booklet – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– CD-Bundle, incl. Coin Bag, Lore& Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– 1CD Digisleeve
– Digital Album
Трек-лист:
“Sanctus”
“Tenebrae”
“Noctilis”
“Mel Obscurum (Palästinalied)”
“Sylvanot”
“Verbah Oblitah”
“Aurora”
“Florenscentia”
“Apem Vidi (Ai Vist Lo Lop)”
“Lupanar Apum”
“Apiare”
“Hive Dance (Bransle du maître de la maison)”
“Meliferum”
“Calcinae”
“Apes Saltis”
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет