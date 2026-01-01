Arts
Новости
*

Chez Kane

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



22 фев 2026 : 		 Новая песня CHEZ KANE

16 янв 2026 : 		 Новая песня CHEZ KANE

24 ноя 2025 : 		 Новое видео CHEZ KANE

30 окт 2025 : 		 Новая песня CHEZ KANE

17 сен 2025 : 		 Новое видео CHEZ KANE

5 июн 2024 : 		 Вокалист CRAZY LIXX в новой песне CHEZ KANE

27 мар 2023 : 		 ERIK GRÖNWALL и CHEZ KANE исполняют HEART

14 фев 2023 : 		 Кавер-версия GHOST от CHEZ KANE

21 окт 2022 : 		 Новый альбом CHEZ KANE доступен для прослушивания

3 окт 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

2 сен 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

1 авг 2022 : 		 Новое видео CHEZ KANE

15 мар 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

10 фев 2021 : 		 Новая песня CHEZ KANE

24 янв 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

14 янв 2021 : 		 Новое видео CHEZ KANE

16 апр 2020 : 		 CHEZ KANE на Frontiers Music Srl
Новая песня CHEZ KANE



Personal Rock N' Roll, новая песня CHEZ KANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reckless", выход которого намечен на 27 марта:




просмотров: 85

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
