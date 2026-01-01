Arts
Новости
22 фев 2026 : 		 Концертное видео KAMELOT

4 фев 2026 : 		 Бывший вокалист KAMELOT работает над сольником

28 окт 2025 : 		 ROY KHAN исполняет хит KAMELOT

7 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

24 июл 2025 : 		 KAMELOT переиздают ранние альбомы

14 июл 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT отметил юбилей "The Black Halo"

16 апр 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT: «"The Black Halo" определённо выдержал испытание временем»

26 мар 2025 : 		 ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT

21 фев 2025 : 		 Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг

14 янв 2025 : 		 KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями

27 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KAMELOT

5 авг 2024 : 		 Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY

19 мар 2024 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

29 янв 2024 : 		 ROY KHAN спел песню KAMELOT

25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

12 июл 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT
Концертное видео KAMELOT



BURNS TO EMBRACE, концертное видео KAMELOT, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 129

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом