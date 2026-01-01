"Burning Horizon", новое видео FRONTLINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rebirth", релиз которого намечен на 15 мая:
Burning Horizon
Blacktop Parachute
After You’re Gone
Two Tickets To The Afterglow
Boulevard Echo
Burning Shadows
One Life One Love
Stone And Feather
Shattered Glass Dreams
Heart On The Dashboard
Burning The Distance
White Line Miracle
Back To The Bright
Arc Of Lightning
