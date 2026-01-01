Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новая песня SUNN O))) 45
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новая песня SUNN O))) 45
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
[= ||| все новости группы



*

Frontline

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео FRONTLINE



zoom
"Burning Horizon", новое видео FRONTLINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rebirth", релиз которого намечен на 15 мая:

Burning Horizon
Blacktop Parachute
After You’re Gone
Two Tickets To The Afterglow
Boulevard Echo
Burning Shadows
One Life One Love
Stone And Feather
Shattered Glass Dreams
Heart On The Dashboard
Burning The Distance
White Line Miracle
Back To The Bright
Arc Of Lightning




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом