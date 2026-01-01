Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Heart

*



20 фев 2026 : 		 Dave Navarro, Alice In Chains & Duff McKagan выступили с HEART

17 фев 2026 : 		 NANCY WILSON хочет выпустить еще один альбом HEART

1 окт 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

13 авг 2025 : 		 NANCY WILSON: «HEART играют на 100 % вживую»

17 июн 2025 : 		 Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

7 июн 2025 : 		 Укравшего инструменты HEART поймали

5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Dave Navarro, Alice In Chains & Duff McKagan выступили с HEART



zoom
Barracuda (Live in Atlantic City) feat. Dave Navarro, Alice In Chains & Duff McKagan, концертное видео HEART, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом