Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
20 фев 2026 : 		 Концертное видео THUNDERMOTHER

21 янв 2026 : 		 THUNDERMOTHER выпускают концертный релиз

18 янв 2025 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

5 янв 2025 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

16 ноя 2024 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

7 сен 2024 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

28 янв 2024 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

3 ноя 2023 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER в обновленном составе

26 сен 2023 : 		 Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом

31 авг 2023 : 		 Концертное видео THUNDERMOTHER

6 июл 2023 : 		 Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки

2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

15 мар 2023 : 		 FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER

5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER
Концертное видео THUNDERMOTHER



THUNDERMOTHER выпустят первый в своей истории концертный релиз "Live'N'Alive" 17 апреля на Napalm Records. Видео на композицию "Hellevator", доступно для просмотра ниже:

01. Can You Feel It - Live In Cologne
02. Loud And Free - Live In Cologne
03. The Road Is Ours - Live In Cologne
04. So Close - Live In Huskvarna
05. Bright Eyes - Live In Huskvarna
06. Take The Power - Live In Copenhagen
07. Dead Or Alive - Live In Huskvarna
08. I Don't Know You - Live In Cologne
09. Sleep - Live In Cologne
10. I Left My License In The Future - Live In Copenhagen
11. Dog From Hell - Live In Huskvarna
12. Can't Put Out The Fire - Live In Copenhagen
13. Whatever - Live In Gothenburg
14. Shoot To Kill - Live In Cologne
15. Try With Love - Live In Copenhagen
16. Thunderous - Live In Copenhagen
17. Hellevator - Live In Huskvarna
18. Speaking Of The Devil - Live In Huskvarna
19. Driving In Style - Live In Huskvarna






просмотров: 129

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом