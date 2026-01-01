Концертное видео THUNDERMOTHER

THUNDERMOTHER выпустят первый в своей истории концертный релиз "Live'N'Alive" 17 апреля на Napalm Records. Видео на композицию "Hellevator", доступно для просмотра ниже:
01. Can You Feel It - Live In Cologne
02. Loud And Free - Live In Cologne
03. The Road Is Ours - Live In Cologne
04. So Close - Live In Huskvarna
05. Bright Eyes - Live In Huskvarna
06. Take The Power - Live In Copenhagen
07. Dead Or Alive - Live In Huskvarna
08. I Don't Know You - Live In Cologne
09. Sleep - Live In Cologne
10. I Left My License In The Future - Live In Copenhagen
11. Dog From Hell - Live In Huskvarna
12. Can't Put Out The Fire - Live In Copenhagen
13. Whatever - Live In Gothenburg
14. Shoot To Kill - Live In Cologne
15. Try With Love - Live In Copenhagen
16. Thunderous - Live In Copenhagen
17. Hellevator - Live In Huskvarna
18. Speaking Of The Devil - Live In Huskvarna
19. Driving In Style - Live In Huskvarna
