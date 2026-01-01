Cult Mastery, новое видео Türböwitch, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Under Haunted Skies", релиз которого намечен на 20 марта на Time To Kill Records:
1. Evoker of the Twilight 01:13
2. Markoláb 03:32
3. Under Haunted Skies 04:05
4. Cult Mastery 03:27
5. Ashbringer 03:40
6. Highways of Death 04:00
7. Ultimate Failure of Will 02:12
8. When the World Crumbled 04:40
9. Moshpit at the End of the Day 03:12
10. Road to Resilience 03:52
