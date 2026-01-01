Arts
20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH
MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"



MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred" на концерте, который состоялся 18 февраля в Prospera Place, Kelowna, British Columbia, Canada.






