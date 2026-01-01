Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новая песня SUNN O))) 52
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
Новости
22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке
|||| 22 фев 2026

TRIUMPH почти определились с сет-листом



Gil Moore из TRIUMPH в недавнем интервью обсудил подготовку к юбилейному туру:

«Мы были очень заняты репетициями. Репетиции TRIUMPH проходили без перерыва, а также мы собирали новую установку для ударных, которые мы используем, и прочее. Могу сказать, что я несколько устал от всех этих активностей как на репточке, так и в зале.

Brent Fitz приезжал из Вегаса. Так что последние четыре дня мы работали с барабанами. На самом деле, он только что вернулся в Виннипег. Так что это было очень весело. У нас есть потрясающее новое оборудование, которое мы используем, и, да, мы усердно работали над некоторыми аранжировками здесь, в студии [Gil's] Metalworks [в Онтарио, Канада] и просто информировали других ребят по FaceTime, с нетерпением ожидая следующей встречи со всеми. Rick, я и Mike работаем — у нас свой график, — но Phil, Todd и Brent тоже будут. Мы рассчитывали на 23 марта, но я думаю, что мы отложим это дело и, надеюсь, хотя бы за неделю до концертов закончим. Итак, я бы сказал, что у нас будет, вероятно, две полноценные недели репетиций в Metalworks Studios, а затем мы отправимся в Hard Rock в Орландо. И у нас будет, я думаю, четыре или пять репетиций в Hard Rock, и отыграем там первое шоу. Так что впереди еще много репетиций, много работы по приведению себя в форму, но это очень круто, и я как будто бы заново открываю для себя свой инструмент и пение в хорошем смысле этого слова. В общем, мне это нравится!»

Что касается сет-листа, он сказал: «Он практически готов, но я хочу сказать, что мы дорабатываем некоторые аранжировки. И я бы сказал, что, возможно, есть две или три песни, которые можно либо добавить, либо убрать. Итак, есть список "наверняка", а затем список "возможно", и, да, когда мы начнем репетировать, это будет зависеть от того, какие из песен окажутся лучшие — по общему мнению группы, что да, они реально лучшие. Так что, вероятно, мы внесем эти коррективы на репетициях. Поэтому, скорее всего, репетировать будем больше, чем на самом деле собираемся сыграть».




просмотров: 100

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
