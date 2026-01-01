22 фев 2026



TRIUMPH почти определились с сет-листом



Gil Moore из TRIUMPH в недавнем интервью обсудил подготовку к юбилейному туру:



«Мы были очень заняты репетициями. Репетиции TRIUMPH проходили без перерыва, а также мы собирали новую установку для ударных, которые мы используем, и прочее. Могу сказать, что я несколько устал от всех этих активностей как на репточке, так и в зале.



Brent Fitz приезжал из Вегаса. Так что последние четыре дня мы работали с барабанами. На самом деле, он только что вернулся в Виннипег. Так что это было очень весело. У нас есть потрясающее новое оборудование, которое мы используем, и, да, мы усердно работали над некоторыми аранжировками здесь, в студии [Gil's] Metalworks [в Онтарио, Канада] и просто информировали других ребят по FaceTime, с нетерпением ожидая следующей встречи со всеми. Rick, я и Mike работаем — у нас свой график, — но Phil, Todd и Brent тоже будут. Мы рассчитывали на 23 марта, но я думаю, что мы отложим это дело и, надеюсь, хотя бы за неделю до концертов закончим. Итак, я бы сказал, что у нас будет, вероятно, две полноценные недели репетиций в Metalworks Studios, а затем мы отправимся в Hard Rock в Орландо. И у нас будет, я думаю, четыре или пять репетиций в Hard Rock, и отыграем там первое шоу. Так что впереди еще много репетиций, много работы по приведению себя в форму, но это очень круто, и я как будто бы заново открываю для себя свой инструмент и пение в хорошем смысле этого слова. В общем, мне это нравится!»



Что касается сет-листа, он сказал: «Он практически готов, но я хочу сказать, что мы дорабатываем некоторые аранжировки. И я бы сказал, что, возможно, есть две или три песни, которые можно либо добавить, либо убрать. Итак, есть список "наверняка", а затем список "возможно", и, да, когда мы начнем репетировать, это будет зависеть от того, какие из песен окажутся лучшие — по общему мнению группы, что да, они реально лучшие. Так что, вероятно, мы внесем эти коррективы на репетициях. Поэтому, скорее всего, репетировать будем больше, чем на самом деле собираемся сыграть».







