TRIUMPH почти определились с сет-листом

|
|
|
все новости группы
|
Канада
26 окт 2023 :
|
RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH
10 окт 2023 :
|
RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH
22 авг 2023 :
|
RIK EMMETT выпустил новый сингл
2 июн 2023 :
|
Басист TRIUMPH — о реюнионе
2 июн 2023 :
|
Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
30 май 2023 :
|
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
|
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
|
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
|
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
|
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
|
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
|
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
|
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
|
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
|
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
|
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
|
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
|
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
|
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
|
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
|
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
|
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
|
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
|
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
|
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
|
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
|
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
|
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
|
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
|
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
|
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
|
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
|
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
|
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
|
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
|
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
|
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
|
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
|
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
|
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
|
|
|
22 фев 2026
TRIUMPH почти определились с сет-листом
Gil Moore из TRIUMPH в недавнем интервью обсудил подготовку к юбилейному туру:
«Мы были очень заняты репетициями. Репетиции TRIUMPH проходили без перерыва, а также мы собирали новую установку для ударных, которые мы используем, и прочее. Могу сказать, что я несколько устал от всех этих активностей как на репточке, так и в зале.
Brent Fitz приезжал из Вегаса. Так что последние четыре дня мы работали с барабанами. На самом деле, он только что вернулся в Виннипег. Так что это было очень весело. У нас есть потрясающее новое оборудование, которое мы используем, и, да, мы усердно работали над некоторыми аранжировками здесь, в студии [Gil's] Metalworks [в Онтарио, Канада] и просто информировали других ребят по FaceTime, с нетерпением ожидая следующей встречи со всеми. Rick, я и Mike работаем — у нас свой график, — но Phil, Todd и Brent тоже будут. Мы рассчитывали на 23 марта, но я думаю, что мы отложим это дело и, надеюсь, хотя бы за неделю до концертов закончим. Итак, я бы сказал, что у нас будет, вероятно, две полноценные недели репетиций в Metalworks Studios, а затем мы отправимся в Hard Rock в Орландо. И у нас будет, я думаю, четыре или пять репетиций в Hard Rock, и отыграем там первое шоу. Так что впереди еще много репетиций, много работы по приведению себя в форму, но это очень круто, и я как будто бы заново открываю для себя свой инструмент и пение в хорошем смысле этого слова. В общем, мне это нравится!»
Что касается сет-листа, он сказал: «Он практически готов, но я хочу сказать, что мы дорабатываем некоторые аранжировки. И я бы сказал, что, возможно, есть две или три песни, которые можно либо добавить, либо убрать. Итак, есть список "наверняка", а затем список "возможно", и, да, когда мы начнем репетировать, это будет зависеть от того, какие из песен окажутся лучшие — по общему мнению группы, что да, они реально лучшие. Так что, вероятно, мы внесем эти коррективы на репетициях. Поэтому, скорее всего, репетировать будем больше, чем на самом деле собираемся сыграть».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет