21 фев 2026



VOLBEAT нашли гитариста



VOLBEAT опубликовали следующее сообщение:



«Мы очень рады сообщить, что после прошедшего года гастролей и, конечно же, записи нескольких зажигательных соло на [последнем альбоме VOLBEAT] "God Of Angels Trust" мы наконец-то "определились", и Flemming C. Lund официально стал постоянным соло-гитаристом VOLBEAT.



Помимо того, что в прошлом году он гастролировал с нами, вы также можете увидеть его в других своих группах — THE ARCANE ORDER, TEMPLE OF SCORN и, конечно же, в ASINHELL, и, возможно, вы слышали его в его предыдущей группе AUTUMN LEAVES.



Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и поприветствуйте Flemming C. Lund как следует, и мы увидимся с вами на концертах уже этим летом!»







