СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
Volbeat

21 фев 2026 : 		 VOLBEAT нашли гитариста

16 ноя 2025 : 		 MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT

28 окт 2025 : 		 Новые успехи в чартах у VOLBEAT

30 июл 2025 : 		 JON DETTE исполняет VOLBEAT

28 июл 2025 : 		 VOLBEAT почтили память Оззи

17 июл 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»

9 июн 2025 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

7 июн 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2025 : 		 Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»

2 июн 2025 : 		 Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»

19 май 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом

16 май 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 апр 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 мар 2025 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»

7 мар 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 янв 2025 : 		 VOLBEAT завершили работу над альбомом

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 сен 2024 : 		 VOLBEAT готовы к записи

14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»
Показать далее
21 фев 2026

VOLBEAT нашли гитариста



VOLBEAT опубликовали следующее сообщение:

«Мы очень рады сообщить, что после прошедшего года гастролей и, конечно же, записи нескольких зажигательных соло на [последнем альбоме VOLBEAT] "God Of Angels Trust" мы наконец-то "определились", и Flemming C. Lund официально стал постоянным соло-гитаристом VOLBEAT.

Помимо того, что в прошлом году он гастролировал с нами, вы также можете увидеть его в других своих группах — THE ARCANE ORDER, TEMPLE OF SCORN и, конечно же, в ASINHELL, и, возможно, вы слышали его в его предыдущей группе AUTUMN LEAVES.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и поприветствуйте Flemming C. Lund как следует, и мы увидимся с вами на концертах уже этим летом!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

