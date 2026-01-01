сегодня



WILLIAM SHATNER выпустит альбом с 35-звездами металла



WILLIAM SHATNER сообщил о том, что выпустит финальную пластинку с гостевым участием 35 известных музыкантов из мира рока и металла, отобранных им лично!



«Металл всегда был жанром, который стимулировал воображение. Этот альбом — объединение сил, в котором каждый исполнитель привносит свой огонь, свою точность, свой хаос. Я выбрал их, потому что им есть что сказать, и потому что металл требует честности!»







+0 -0



просмотров: 90

