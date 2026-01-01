Arts
Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
BEHEMOTH не хотят в Турции
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
*

Ozzy Osbourne

*



21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи
21 фев 2026

ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»



ALEX VAN HALEN в недавнем интервью спросили, правда ли Эдди приглашал OZZY OSBOURNE петь в VAN HALEN:

«О, да, но не совсем. Мы с Эдом встретились с Шэрон, потому что не знали, в каком направлении двигаться. Это было, наверное, где-то в 2000 году… Я пытаюсь вспомнить, потому что это было как раз перед телешоу ["Осборны"]; на следующий день у них было обсуждение этого телешоу. Итак, мы посидели с Шэрон. Я имею в виду, это был довольно интересный вечер, потому что она прекрасная женщина. Я не знаю, что бы люди сказали о ней, ворча и жалуясь, но она прекрасная леди, которой действительно пришлось самой заботиться о себе в мире, где доминируют мужчины. Мы несколько раз играли с Оззи в одной обойме, и она всегда была рядом, чтобы поддержать его, направить, утешить, потому что большинство исполнителей не так уверены в себе, как кажется со стороны. Итак, мы собрались вместе, и последнее, о чем мы поговорили, было то, что она сказала: "Хорошо, это звучит как хорошая идея. Давай сделаем это. Давай запишем альбом вместе. Только одно. Завтра у меня встреча с некоторыми людьми по поводу телевизионного шоу". А остальное уже история. Вот как все было близко к воплощению в жизнь».




просмотров: 121

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
