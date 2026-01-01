сегодня



ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»



ALEX VAN HALEN в недавнем интервью спросили, правда ли Эдди приглашал OZZY OSBOURNE петь в VAN HALEN:



«О, да, но не совсем. Мы с Эдом встретились с Шэрон, потому что не знали, в каком направлении двигаться. Это было, наверное, где-то в 2000 году… Я пытаюсь вспомнить, потому что это было как раз перед телешоу ["Осборны"]; на следующий день у них было обсуждение этого телешоу. Итак, мы посидели с Шэрон. Я имею в виду, это был довольно интересный вечер, потому что она прекрасная женщина. Я не знаю, что бы люди сказали о ней, ворча и жалуясь, но она прекрасная леди, которой действительно пришлось самой заботиться о себе в мире, где доминируют мужчины. Мы несколько раз играли с Оззи в одной обойме, и она всегда была рядом, чтобы поддержать его, направить, утешить, потому что большинство исполнителей не так уверены в себе, как кажется со стороны. Итак, мы собрались вместе, и последнее, о чем мы поговорили, было то, что она сказала: "Хорошо, это звучит как хорошая идея. Давай сделаем это. Давай запишем альбом вместе. Только одно. Завтра у меня встреча с некоторыми людьми по поводу телевизионного шоу". А остальное уже история. Вот как все было близко к воплощению в жизнь».







