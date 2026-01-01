сегодня



Новая песня FOO FIGHTERS



"Your Favorite Toy", новая песня группы FOO FIGHTERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Your Favorite Toy, выход которого запланирован на 24 апреля на Roswell Records/RCA Records:



01. Caught In The Echo

02. Of All People

03. Window

04. Your Favorite Toy

05. If You Only Knew

06. Spit Shine

07. Unconditional

08. Child Actor

09. Amen, Caveman

10. Asking For A Friend







