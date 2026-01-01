Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*

Bruce Dickinson

*



21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON
BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos



По случаю тридцатилетия альбома BRUCE DICKINSON Skunkworks, BMG опубликовали цифровой вариант альбома в Dolby Atmos, а также и Dolby Atmos версию дебютной пластинки, "Tattooed Millionaire". За обновленное звучание вновь отвечал Brendan Duffey.

О версии Dolby Atmos Skunkworks Bruce сказал: «Это поразит вас до глубины души. Я безмерно горжусь этим альбомом. На самом деле, с годами я все больше и больше горжусь всем, что произошло на этом альбоме. Во многих отношениях он был немного продвинутым для своего времени, потому что мы привнесли в него всевозможные влияния, которых боялись другие металлисты. Он очень эмоциональный и местами довольно мрачный»

01. Space Race
02. Back From The Edge
03. Inertia
04. Faith
05. Solar Confinement
06. Dreamstate
07. I Will Not Accept The Truth
08. Inside The Machine
09. Headswitch
10. Meltdown
11. Octavia
12. Innerspace
13. Strange Death In Paradise

О 'Tattooed Millionaire': «'Tattooed Millionaire' был своего рода сольным альбомом, который таковым не являлся. У нас было две недели на его написание, так что мы с Janick Gers просто повеселились и записали его у него дома. Chris Tsangarides проделал отличную работу над продюсированием, и теперь, благодаря современным технологиям, мы можем усовершенствовать все это и добиться успеха в мире Atmos! Акустически альбом звучит реально здорово!»

01. Son Of A Gun
02. Tattooed Millionaire
03. Born In '58
04. Hell On Wheels
05. Gypsy Road
06. Dive! Dive! Dive!
07. All The Young Dudes
08. Lickin' The Gun
09. Zulu Lulu
10. No Lies




просмотров: 139

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
