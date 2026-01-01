сегодня



BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos



По случаю тридцатилетия альбома BRUCE DICKINSON Skunkworks, BMG опубликовали цифровой вариант альбома в Dolby Atmos, а также и Dolby Atmos версию дебютной пластинки, "Tattooed Millionaire". За обновленное звучание вновь отвечал Brendan Duffey.



О версии Dolby Atmos Skunkworks Bruce сказал: «Это поразит вас до глубины души. Я безмерно горжусь этим альбомом. На самом деле, с годами я все больше и больше горжусь всем, что произошло на этом альбоме. Во многих отношениях он был немного продвинутым для своего времени, потому что мы привнесли в него всевозможные влияния, которых боялись другие металлисты. Он очень эмоциональный и местами довольно мрачный»



01. Space Race

02. Back From The Edge

03. Inertia

04. Faith

05. Solar Confinement

06. Dreamstate

07. I Will Not Accept The Truth

08. Inside The Machine

09. Headswitch

10. Meltdown

11. Octavia

12. Innerspace

13. Strange Death In Paradise



О 'Tattooed Millionaire': «'Tattooed Millionaire' был своего рода сольным альбомом, который таковым не являлся. У нас было две недели на его написание, так что мы с Janick Gers просто повеселились и записали его у него дома. Chris Tsangarides проделал отличную работу над продюсированием, и теперь, благодаря современным технологиям, мы можем усовершенствовать все это и добиться успеха в мире Atmos! Акустически альбом звучит реально здорово!»



01. Son Of A Gun

02. Tattooed Millionaire

03. Born In '58

04. Hell On Wheels

05. Gypsy Road

06. Dive! Dive! Dive!

07. All The Young Dudes

08. Lickin' The Gun

09. Zulu Lulu

10. No Lies

