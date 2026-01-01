сегодня



SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью поговорил о смерти Оззи Осбора и Эйса Фрейли:



«Я считаю, что люди переживают горе по-разному. Что касается меня, то грусть накатывает волнами, или она накатывает на меня, когда я этого не ожидаю. Как в случае с Эйсом Фрейли. Я к тому, что я люблю Оззи, но Эйс — это детство… Для меня это что-то вроде Санта-Клауса. Это как персонаж. Ну, Оззи тоже, но, но KISS с гримом, костюмами, комиксами и игрушками — это совсем другое дело.



В самолете я буду слушать первый сольный альбом Эйса и песню, похожую на "What's On Your Mind?". Я не знаю, насколько глубоко ты проникаешься, но есть песни, в которых то, как он играет на гитаре, невероятно трогает мое сердце. И даже "Got To Choose" с альбома [KISS] "Hotter Than Hell". Его чувство мелодии было таким красивым и уникальным. Ноты, которые он выбрал в этих песнях, просто невероятны.



Так что я не хожу и не плачу навзрыд, потому что, честно говоря, когда в 2002 году умер мой отец, вот тогда я реально ходил и плакал около года. И я решил: "К черту все это. Я больше не позволю чьей-то смерти выбить меня из колеи". Я выплакал столько слез по своему собственному отцу, что подумал…



Я уверен, что каждый из нас должен научиться разделять все на части. Мы должны научиться справляться с такими ситуациями, как, например, смерть близкого человека, но мы не можем уволиться с работы. Мы не можем просто сидеть дома и плакать весь день. Я сделал это, когда умер мой отец. Я сделал. Это было давно… В прошлом году я тоже потерял своего двоюродного брата, который дружил с Эйсом,. И в детстве мы были помешаны на KISS, а ему было всего 52. И если бы я реально думал о том, что кто-то умирает, я бы думал о нем. Но в то же время часть меня злится на него за то, что он умер, потому что он был так молод. Типа, пошел ты. Зачем ты это сделал в таком возрасте? И это реально нелепая мысль, потому что очевидно, что он не хотел умирать. Но часть меня злится, когда кто-то бросает меня. И это иррационально. Иррационально так мыслить, однако я знаю, что все мы так или иначе проходим через подобное».







