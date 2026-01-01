Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью поговорил о смерти Оззи Осбора и Эйса Фрейли:

«Я считаю, что люди переживают горе по-разному. Что касается меня, то грусть накатывает волнами, или она накатывает на меня, когда я этого не ожидаю. Как в случае с Эйсом Фрейли. Я к тому, что я люблю Оззи, но Эйс — это детство… Для меня это что-то вроде Санта-Клауса. Это как персонаж. Ну, Оззи тоже, но, но KISS с гримом, костюмами, комиксами и игрушками — это совсем другое дело.

В самолете я буду слушать первый сольный альбом Эйса и песню, похожую на "What's On Your Mind?". Я не знаю, насколько глубоко ты проникаешься, но есть песни, в которых то, как он играет на гитаре, невероятно трогает мое сердце. И даже "Got To Choose" с альбома [KISS] "Hotter Than Hell". Его чувство мелодии было таким красивым и уникальным. Ноты, которые он выбрал в этих песнях, просто невероятны.

Так что я не хожу и не плачу навзрыд, потому что, честно говоря, когда в 2002 году умер мой отец, вот тогда я реально ходил и плакал около года. И я решил: "К черту все это. Я больше не позволю чьей-то смерти выбить меня из колеи". Я выплакал столько слез по своему собственному отцу, что подумал…

Я уверен, что каждый из нас должен научиться разделять все на части. Мы должны научиться справляться с такими ситуациями, как, например, смерть близкого человека, но мы не можем уволиться с работы. Мы не можем просто сидеть дома и плакать весь день. Я сделал это, когда умер мой отец. Я сделал. Это было давно… В прошлом году я тоже потерял своего двоюродного брата, который дружил с Эйсом,. И в детстве мы были помешаны на KISS, а ему было всего 52. И если бы я реально думал о том, что кто-то умирает, я бы думал о нем. Но в то же время часть меня злится на него за то, что он умер, потому что он был так молод. Типа, пошел ты. Зачем ты это сделал в таком возрасте? И это реально нелепая мысль, потому что очевидно, что он не хотел умирать. Но часть меня злится, когда кто-то бросает меня. И это иррационально. Иррационально так мыслить, однако я знаю, что все мы так или иначе проходим через подобное».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 130

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом