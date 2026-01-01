“Hollow", новая песня LOCUS NOIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Shadow Sun':
01- Walpurgisnacht 1996
02 - Shadow Sun
03 - Cemetery Youth
04 - A Dismal Romance
05 - She Haunts the Night
06 - Thicker Than Darkness Itself
07 - In Despair We Trust
08 - Death, That Elusive Mistress
09 - Hollow
10 - Full Moon Theri-anthropy
11 - Reburial
Bonus tracks:
12 - Marry the Night (Lady Gaga cover)
13 - How Harsh is the Light of Dawn
