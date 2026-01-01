×
BEHEMOTH не хотят в Турции
110
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
45
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
39
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
37
Hardline
США
Hard Rock
Myspace:
http://www.myspace.com/hardlinerocks
Facebook:
https://www.facebook.com/hardlineofficial
21 фев 2026
:
Новое видео HARDLINE
13 апр 2025
:
Новый альбом HARDLINE выйдет в 2026
12 июл 2021
:
Новая песня HARDLINE
13 июн 2021
:
Новая песня HARDLINE
1 июн 2021
:
Новое видео HARDLINE
30 апр 2021
:
Новое видео HARDLINE
17 янв 2020
:
Фрагмент нового DVD HARDLINE
16 май 2019
:
Новое видео HARDLINE
28 апр 2019
:
Новое видео HARDLINE
5 апр 2019
:
Новая песня HARDLINE
8 мар 2019
:
Новое видео HARDLINE
7 фев 2019
:
Новый альбом HARDLINE выйдет в апреле
6 дек 2016
:
EPK от HARDLINE
3 окт 2016
:
Новое видео HARDLINE
26 сен 2016
:
Новая песня HARDLINE
6 сен 2016
:
Новая песня HARDLINE
22 авг 2016
:
Новое видео HARDLINE
2 авг 2016
:
Новый альбом HARDLINE выйдет осенью
4 мар 2016
:
HARDLINE работают над новым альбомом
18 янв 2016
:
Вокалист AXEL RUDI PELL/HARDLINE записывает сольник
30 май 2012
:
EPK от HARDLINE
18 май 2012
:
Новое видео HARDLINE
27 дек 2011
:
Новый альбом HARDLINE выйдет в 2012 году
сегодня
Новое видео HARDLINE
"Rise Up", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shout", выходящего 17 апреля на Steamhammer/SPV:
01. Shout
02. Rise Up
03. It Owns You
04. When You Came Into My Life
05. Mother Love
06. Rise Above No Fear
07. Candy Love
08. I'm Leaning On It
09. Welcome To The Thunder
10. Glow
просмотров: 122
