Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Новости
21 фев 2026 : 		 Новое видео HARDLINE

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в 2026

12 июл 2021 : 		 Новая песня HARDLINE

13 июн 2021 : 		 Новая песня HARDLINE

1 июн 2021 : 		 Новое видео HARDLINE

30 апр 2021 : 		 Новое видео HARDLINE

17 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD HARDLINE

16 май 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

28 апр 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

5 апр 2019 : 		 Новая песня HARDLINE

8 мар 2019 : 		 Новое видео HARDLINE

7 фев 2019 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в апреле

6 дек 2016 : 		 EPK от HARDLINE

3 окт 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

26 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

6 сен 2016 : 		 Новая песня HARDLINE

22 авг 2016 : 		 Новое видео HARDLINE

2 авг 2016 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет осенью

4 мар 2016 : 		 HARDLINE работают над новым альбомом

18 янв 2016 : 		 Вокалист AXEL RUDI PELL/HARDLINE записывает сольник

30 май 2012 : 		 EPK от HARDLINE

18 май 2012 : 		 Новое видео HARDLINE

27 дек 2011 : 		 Новый альбом HARDLINE выйдет в 2012 году
Новое видео HARDLINE



"Rise Up", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shout", выходящего 17 апреля на Steamhammer/SPV:

01. Shout
02. Rise Up
03. It Owns You
04. When You Came Into My Life
05. Mother Love
06. Rise Above No Fear
07. Candy Love
08. I'm Leaning On It
09. Welcome To The Thunder
10. Glow




просмотров: 122

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
