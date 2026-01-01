сегодня



Новое видео HARDLINE



"Rise Up", новое видео группы HARDLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shout", выходящего 17 апреля на Steamhammer/SPV:



01. Shout

02. Rise Up

03. It Owns You

04. When You Came Into My Life

05. Mother Love

06. Rise Above No Fear

07. Candy Love

08. I'm Leaning On It

09. Welcome To The Thunder

10. Glow







+0 -0



просмотров: 122

