Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



20 фев 2026 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

19 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR

10 окт 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе

5 сен 2025 : 		 RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»

4 сен 2025 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

18 авг 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

31 июл 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

12 июн 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео PRIMAL FEAR



zoom
"One", новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня была записана во время работы над альбомом "Domination".

Sinner: «One — это продолжение атмосферы "Domination". Мощный рифф, настоящие мелодии [PRIMAL FEAR], драйвовый грув и характерный вокал Ralf'a. Это что-то вроде тизера ко второму этапу нашего европейского турне, а также к предстоящему турне по Южной Америке. Наш автор обложки, Death.Milk.Designs, создал потрясающий видеоклип с подборкой потрясающих сцен. Приятного прослушивания и просмотра. Мы невероятно рады предстоящей части тура!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 222

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом