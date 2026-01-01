сегодня



Новое видео PRIMAL FEAR



"One", новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня была записана во время работы над альбомом "Domination".



Sinner: «One — это продолжение атмосферы "Domination". Мощный рифф, настоящие мелодии [PRIMAL FEAR], драйвовый грув и характерный вокал Ralf'a. Это что-то вроде тизера ко второму этапу нашего европейского турне, а также к предстоящему турне по Южной Америке. Наш автор обложки, Death.Milk.Designs, создал потрясающий видеоклип с подборкой потрясающих сцен. Приятного прослушивания и просмотра. Мы невероятно рады предстоящей части тура!»







