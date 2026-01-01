Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Gus G

20 фев 2026 : 		 MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.

5 янв 2026 : 		 GUS G. работает сразу над двумя альбомами

20 сен 2025 : 		 GUS G. выступил с ROY KHAN

4 авг 2025 : 		 GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи

21 июн 2025 : 		 Новое видео GUS G & Ronnie Romero

10 май 2025 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

27 май 2024 : 		 GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES

23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.
MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.



GUS G. выпустит новый студийный альбом, получивший название "Steel Burner", 24 апреля на Metal Department Records. Видео на композицию "Steel Burner" доступно для просмотра:

01. Steel Burner
02. Nothing Can Break Me (featuring Doro Pesch)
03. Dancing With Death (featuring Matt Barlow)
04. Advent
05. What If
06. Frenemy (featuring Ronnie Romero)
07. No One Has To Know (featuring Dino "Jelusick" Jelusić)
08. Confession
09. My Premonition (featuring Ronnie Romero)
10. Closure

Состав записи:

Gus G.: All guitars, bass, keyboards, drums
Doro Pesch: Vocals on track 2
Matt Barlow: Vocals on track 3
Ronnie Romero: Vocals on tracks 6 and 8
Dino "Jelusick" Jelusić: Vocals on track 7
Andrea Arcangeli: Bass on tracks 6 and 8
Dennis Ward: Bass on track 2




просмотров: 54

