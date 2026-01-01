MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.
GUS G. выпустит новый студийный альбом, получивший название "Steel Burner", 24 апреля на Metal Department Records. Видео на композицию "Steel Burner" доступно для просмотра:
01. Steel Burner
02. Nothing Can Break Me (featuring Doro Pesch)
03. Dancing With Death (featuring Matt Barlow)
04. Advent
05. What If
06. Frenemy (featuring Ronnie Romero)
07. No One Has To Know (featuring Dino "Jelusick" Jelusić)
08. Confession
09. My Premonition (featuring Ronnie Romero)
10. Closure
Состав записи:
Gus G.: All guitars, bass, keyboards, drums
Doro Pesch: Vocals on track 2
Matt Barlow: Vocals on track 3
Ronnie Romero: Vocals on tracks 6 and 8
Dino "Jelusick" Jelusić: Vocals on track 7
Andrea Arcangeli: Bass on tracks 6 and 8
Dennis Ward: Bass on track 2
