Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
21 фев 2026 : STEVE PERRY не собирается в JOURNEY

9 фев 2026 : 		 JONATHAN CAIN представил новый сингл

5 янв 2026 : 		 Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей

23 дек 2025 : 		 JONATHAN CAIN о финальных концертах с JOURNEY

22 дек 2025 : 		 JOURNEY в The Voice

20 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY
STEVE PERRY не собирается в JOURNEY



STEVE PERRY опроверг слухи о том, что примет участие в прощальном туре JOURNEY. Они поползли после интервью Jonathan Cain'a, который сказал, что Neal Schon предлагал Perry гостевое участие:

«Neal уже спрашивал и тот сказал, что подумает. Надеюсь, что ответ будет положительный. У нас сто концертов и мы рады будем видеть его на любом... Он не сказал нет — скажем пока так».

Через несколько часов Perry опубликовал на своей странице сообщение:

«Всем моим друзьям — до меня дошли эти недавние слухи, и я хотел бы все прояснить. Хотя я всегда благодарен людям за то, что они по-прежнему любят JOURNEY, слухи о моем возвращении в группу просто не соответствуют действительности, и я хочу их развеять.

Я понимаю, почему люди надеются на это. Музыка, которую мы создали вместе, тоже очень много значит для меня. Но я продолжаю изучать новое творчество и мне реально нравится работать над новой музыкой, которая отражает то, где я нахожусь сегодня.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку на протяжении многих лет. Ваша преданность никогда не оставалась незамеченной, и я всегда буду вам искренне благодарен.

С уважением, Steve Perry»






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
