STEVE PERRY не собирается в JOURNEY



STEVE PERRY опроверг слухи о том, что примет участие в прощальном туре JOURNEY. Они поползли после интервью Jonathan Cain'a, который сказал, что Neal Schon предлагал Perry гостевое участие:



«Neal уже спрашивал и тот сказал, что подумает. Надеюсь, что ответ будет положительный. У нас сто концертов и мы рады будем видеть его на любом... Он не сказал нет — скажем пока так».



Через несколько часов Perry опубликовал на своей странице сообщение:



«Всем моим друзьям — до меня дошли эти недавние слухи, и я хотел бы все прояснить. Хотя я всегда благодарен людям за то, что они по-прежнему любят JOURNEY, слухи о моем возвращении в группу просто не соответствуют действительности, и я хочу их развеять.



Я понимаю, почему люди надеются на это. Музыка, которую мы создали вместе, тоже очень много значит для меня. Но я продолжаю изучать новое творчество и мне реально нравится работать над новой музыкой, которая отражает то, где я нахожусь сегодня.



Спасибо вам за вашу неизменную поддержку на протяжении многих лет. Ваша преданность никогда не оставалась незамеченной, и я всегда буду вам искренне благодарен.



С уважением, Steve Perry»











