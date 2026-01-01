|
20 фев 2026
DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»
DAVID'a ELLEFSON'a в недавнем интервью спросили, так ли уж было необходимо для Mustaine убрать его басовые партии из альбома «The Sick, The Dying… And The Dead!» и перезаписывать их с другим музыкантом:
«Это было глупо. Никаких проблем с законом из-за видео не было. Не было ничего — вообще ничего. И я сказал, что это вообще ничего не значит. Dave сам принял такое решение — по какой бы то ни было причине или под чьим бы то ни было влиянием. Его собственный адвокат по телефону сказал: "Не увольняйте Дэвида. В этом нет необходимости"... Так что по какой бы то ни было причине, но уж точно не из-за меня. На самом деле когда кто-то пытался создать мне проблемы, я брал себя в руки и разбирался с этим. Я не отступаю. Я разбираюсь с этим. Я не нанимаю пиарщиков. Нет, я, чёрт возьми, сам со всем разбираюсь. Решаю все свои дела и делаю всё как надо. Так что — повторюсь — для меня это было необоснованно, несправедливо и излишне. Но, тем не менее, Дэйв принял такое решение. С тех пор я с ним не разговаривал. На мой взгляд, это было не очень дружелюбно с его стороны, и то, как это было преподнесено впоследствии, его заявление — это совсем не круто. Опять же, я видел, как то же самое происходило с Chris'ом и Jeff'ом, так почему же это не могло случиться со мной? Похоже, это какая-то закономерность, но неважно. Так что нет, я не разговаривал с Dave'ом. Кто знает, заговорю ли я с ним когда-нибудь? Это печально, и это очень плохо».
По поводу прощального тура MEGADETH он сказал:
«Я обращаюсь к фанатам: если бы мне предложили поучаствовать в воссоединении, отпраздновать с фанатами прощание с группой, конец пути, я бы, конечно, согласился. Потому что мы бы сделали это именно по этой причине.
Эти песни переживут нас. Так и будет. Они будут звучать ещё долго после того, как нас не станет. Так почему бы не исполнять их вместе при каждом удобном случае? Вот почему я приехал в Аргентину со своим шоу Basstory. Вот почему я выступаю с KINGS OF THRASH. Вот почему я делаю всё это. Когда меня просят в рамках METAL ALLEGIANCE: "Давай сыграем "Hangar 18", для меня это удовольствие и большая честь. Я исполняю песню, которая столько лет значила очень много для большого количества людей. Это прекрасно.
Но опять же, Dave — владелец MEGADETH, и он будет делать всё, что захочет. Повторюсь: именно поэтому я не пытаюсь вернуть себе место в группе. Это прощание. Даже в своём заявлении я сказал: "Что ж, жаль, что так вышло. Желаю вам всего наилучшего"».
На вопрос, удивился ли он, узнав, что MEGADETH записали кавер на песню «Ride The Lightning» группы METALLICA, David ответил:
«Да, очень. Вот в чём дело… Я уже говорил об этом. Мы поссорились с Dave'ом. С этого всё и началось. В 2018 году, когда мы были в Осло, где начинали тур, он объявил остальным участникам: "Я хочу перезаписать демо METALLICA "No Life 'Til Leather". Я спросил: "Что?" Мы с Dirk'ом и Kiko были в шоке. "Что? Мы же должны были сочинять новый альбом". На мой взгляд, MEGADETH не стоит исполнять песни METALLICA — во-первых, из-за истории, связанной с Mustaine и METALLICA, а во-вторых, потому что одни — MEGADETH, а другие — METALLICA. METALLICA не исполняют песни MEGADETH, а вы не исполняете их песни. IRON MAIDEN не исполняют песни SAXON и JUDAS PRIEST. Это разные направления, если хотите.
Так что я на какое-то время оставил эту тему в покое и надеялся, что всё сойдёт на нет. Но этого не произошло… В конце концов я сказал: "Dave, мы этого делать не будем. Не стоит так поступать. Тем более после того, как они предложили тебе официально выпустить "No Life 'Til Leather" после концертов "Большой четвёрки", а ты отказался, и они отступили. Это крайне неуважительно по отношению к ним".
После всего, что они для нас сделали, я чувствовал, что должен был сказать: "Оставь всё это в покое, чувак". А я люблю "No Life 'Til Leather"… Так что это было только начало.
После этого Dave не разговаривал со мной полгода. Он не разговаривал со мной до конца года. И я видел, что он скрепя сердце пригласил меня поучаствовать в сочинении песен для альбома "The Sick, The Dying… And The Dead!" Всё, что я написал, он вырезал. Но всё же я написал одну песню. Это была красивая композиция с арпеджио для акустической гитары. Я не ожидал, что она ему понравится. Я написал несколько действительно хороших вещей. Было много хороших вещей, которые вполне могли бы войти в этот альбом, но эта песня была балладой. Я написал эту балладу, спел её, сочинил вокальные партии, а Kiko сыграл на гитаре, и получилось здорово. Люди говорили мне: "Чувак, это лучшая песня на альбоме. Она потрясающая". Что-то вроде "Beth" из альбома "Destroyer" группы KISS. Благодаря этой песне они все стали миллионерами. И я понимал, что, скорее всего, это не очень понравилось Dave'y. Я всегда считал, что хуже того, что ты сочиняешь худшую песню, — это когда ты сочиняешь лучшую. Так что в итоге меня уволили из группы просто по стечению обстоятельств.
Что касается "Ride The Lightning", меня не было рядом, когда они её сочиняли, но мне кажется, что если бы эта песня была доделана, когда Dave ещё был в группе, она бы вошла в дебютный альбом METALLICA "Kill 'Em All". Так что, на мой взгляд, в той или иной степени эта мелодия существовала, и я знаю, что у Dave'a было несколько риффов — тот паучий аккорд в бридже, он играл его у себя в квартире, так что я знал, что это его рифф. Я не чувствовал, что он звучит в песне, но неважно. У него совсем другие воспоминания об этой песне. Это его песня, его момент. Я не собираюсь с этим спорить. Мне просто показалось интересным, что это войдёт в финальный альбом. Но неважно. Это его группа. Он может делать всё, что хочет».
