Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
25 фев 2026 : 		 ADRIAN SMITH не любит искусственный интеллект

24 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к SMITH/KOTZEN

5 фев 2026 : 		 SMITH/KOTZEN открыли тур

18 дек 2025 : 		 ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a

7 дек 2025 : 		 Видео с текстом от SMITH/KOTZEN

13 май 2025 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

15 апр 2025 : 		 RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»

11 апр 2025 : 		 ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте

19 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN

13 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith

21 фев 2025 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

12 янв 2025 : 		 ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара

20 ноя 2024 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

31 июл 2024 : 		 SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы

9 сен 2022 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

27 июл 2022 : 		 Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

9 мар 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

26 янв 2022 : 		 SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN

25 янв 2022 : 		 У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
|||| 25 фев 2026

ADRIAN SMITH не любит искусственный интеллект



zoom
ADRIAN SMITH в недавнем интервью спросили, что он думает об искусственном интеллекте:

«Мне это не нравится. Совершенно. Люди, похоже, жаждут большего вознаграждения при меньших усилиях. Я думаю, что одна из составляющих удовольствия и веселья заключается в пути к цели, в процессе и в борьбе. Когда ты достигаешь цели, это крутые ощущения. Если кто-то просто даёт тебе что-то, то всё сделано без твоего участия».

Он подчеркнул своё предпочтение естественному созданию музыки, сославшись на свою совместную работу с Richie:

«И я думаю, что с нашей точки зрения альбомы, которые мы с Richie создаём [под названием Smith/Kotzen], довольно естественны. В них не так много наложений. Это просто две гитары и наши голоса. Конечно, есть несколько наложений, но мы стараемся сохранить естественность, человеческое ощущение.

Искусственный интеллект вызывает у меня дрожь. И когда слышишь о том, что группы отменяют концерты, потому что потеряли свой ноутбук, — да я вас умоляю!»

На вопрос о том, считает ли он "ИИ угрозой для молодых музыкантов", Adrian ответил:

«Индустрия звукозаписи терпит крах из-за стриминга музыки. Людям не платят или они не могут зарабатывать на музыке. Конечно, вы можете записать альбом на своем компьютере, и любой может это сделать, так что это в некотором роде удешевило все. Больше нет никакой борьбы. Раньше приходилось экономить деньги и работать, чтобы купить один час в студии. Это было очень дорого.

Да, молодым группам сейчас трудно, очень трудно. Я рад, что родился и вырос именно в те самые времена, потому что я взял лучшее из обоих миров. С MAIDEN мы можем сделать все это прибыльным за счет концертов, но записи — это трагедия. Люди ждут этого даром, они хотят музыку просто так. Они не хотят за это платить».




просмотров: 199

