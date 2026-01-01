25 фев 2026



ADRIAN SMITH не любит искусственный интеллект



ADRIAN SMITH в недавнем интервью спросили, что он думает об искусственном интеллекте:



«Мне это не нравится. Совершенно. Люди, похоже, жаждут большего вознаграждения при меньших усилиях. Я думаю, что одна из составляющих удовольствия и веселья заключается в пути к цели, в процессе и в борьбе. Когда ты достигаешь цели, это крутые ощущения. Если кто-то просто даёт тебе что-то, то всё сделано без твоего участия».



Он подчеркнул своё предпочтение естественному созданию музыки, сославшись на свою совместную работу с Richie:



«И я думаю, что с нашей точки зрения альбомы, которые мы с Richie создаём [под названием Smith/Kotzen], довольно естественны. В них не так много наложений. Это просто две гитары и наши голоса. Конечно, есть несколько наложений, но мы стараемся сохранить естественность, человеческое ощущение.



Искусственный интеллект вызывает у меня дрожь. И когда слышишь о том, что группы отменяют концерты, потому что потеряли свой ноутбук, — да я вас умоляю!»



На вопрос о том, считает ли он "ИИ угрозой для молодых музыкантов", Adrian ответил:



«Индустрия звукозаписи терпит крах из-за стриминга музыки. Людям не платят или они не могут зарабатывать на музыке. Конечно, вы можете записать альбом на своем компьютере, и любой может это сделать, так что это в некотором роде удешевило все. Больше нет никакой борьбы. Раньше приходилось экономить деньги и работать, чтобы купить один час в студии. Это было очень дорого.



Да, молодым группам сейчас трудно, очень трудно. Я рад, что родился и вырос именно в те самые времена, потому что я взял лучшее из обоих миров. С MAIDEN мы можем сделать все это прибыльным за счет концертов, но записи — это трагедия. Люди ждут этого даром, они хотят музыку просто так. Они не хотят за это платить».







