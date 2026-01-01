MICHAEL ANTHONY: «У Alex'a и Эдди была такая связь, какая может быть только у братьев»



В недавнем интервью радиостанции WRIF у бывшего басиста VAN HALEN Michael Anthony спросили, чувствовал ли он во времена Sammy Hagar в группе, что братья Эдди и Alex Van Halen иногда выступали как единый фронт против него и Sammy:



«С самого начала VAN HALEN братья всегда были единым целым. Между Эдди и Alex'ом была такая связь, какой я никогда больше не видел у братьев — и в музыкальном плане, и просто как между людьми. Поэтому люди всегда говорили: мол, есть братья — и есть все остальные. И, честно говоря, они действительно всегда поддерживали друг друга во всём.



И знаете, когда я сейчас об этом думаю… наверное, так оно и было. Братья — и все остальные. Самое забавное во времена, когда мы были в группе вместе с Sammy, — это то, что Эдди и Alex оба много курили, а мы с Sammy вообще не курили.



Поэтому у нас всё делилось на курящих и некурящих. Всё зависело от того, в каком автобусе ты едешь или где находится гримёрка. Всегда были зоны для курящих и для некурящих».



Anthony также рассказал о своей давней дружбе с Hagar'ом:



«Когда я впервые с ним познакомился, всё началось на уровне группы. Но чем больше мы общались, тем больше я втягивался в его страсть к автомобилям. До того как Sammy присоединился к группе, у меня было всего две машины. А потом, к большому разочарованию моей жены, у меня их стало около десяти.



Плюс Sammy — большой фанат пляжной жизни, и я тоже. Мы оба живём на побережье здесь, в Южной Калифорнии. Так что у нас много общего. И это здорово. Мы стараемся проводить вместе как можно больше времени, когда оказываемся рядом. У Sammy есть дом на Гавайях, поэтому сейчас он часто проводит время там».







