Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



31 мар 2026 : 		 MICHAEL ANTHONY: «У Alex'a и Эдди была такая связь, какая может быть только у братьев»

6 мар 2026 : 		 MICHAEL ANTHONY работал над переизданием VAN HALEN?

3 мар 2026 : 		 Барабанщик VAN HALEN: «Лучшее мы сделали с David'ом Lee Roth'ом»

28 фев 2026 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY не позвал ALEЧ VAN HALEN

28 фев 2026 : 		 WOLFGANG VAN HALEN готов помочь Alex'y и Steve Lukather

4 фев 2026 : 		 Юбилейное издание VAN HALEN выйдет весной

4 янв 2026 : 		 ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO

14 ноя 2025 : 		 Барабанщик VAN HALEN написал новую книгу

13 авг 2025 : 		 Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона

26 июн 2025 : 		 VAN HALEN отметят юбилей Balance летом

9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL ANTHONY: «У Alex'a и Эдди была такая связь, какая может быть только у братьев»



zoom
В недавнем интервью радиостанции WRIF у бывшего басиста VAN HALEN Michael Anthony спросили, чувствовал ли он во времена Sammy Hagar в группе, что братья Эдди и Alex Van Halen иногда выступали как единый фронт против него и Sammy:

«С самого начала VAN HALEN братья всегда были единым целым. Между Эдди и Alex'ом была такая связь, какой я никогда больше не видел у братьев — и в музыкальном плане, и просто как между людьми. Поэтому люди всегда говорили: мол, есть братья — и есть все остальные. И, честно говоря, они действительно всегда поддерживали друг друга во всём.

И знаете, когда я сейчас об этом думаю… наверное, так оно и было. Братья — и все остальные. Самое забавное во времена, когда мы были в группе вместе с Sammy, — это то, что Эдди и Alex оба много курили, а мы с Sammy вообще не курили.

Поэтому у нас всё делилось на курящих и некурящих. Всё зависело от того, в каком автобусе ты едешь или где находится гримёрка. Всегда были зоны для курящих и для некурящих».

Anthony также рассказал о своей давней дружбе с Hagar'ом:

«Когда я впервые с ним познакомился, всё началось на уровне группы. Но чем больше мы общались, тем больше я втягивался в его страсть к автомобилям. До того как Sammy присоединился к группе, у меня было всего две машины. А потом, к большому разочарованию моей жены, у меня их стало около десяти.

Плюс Sammy — большой фанат пляжной жизни, и я тоже. Мы оба живём на побережье здесь, в Южной Калифорнии. Так что у нас много общего. И это здорово. Мы стараемся проводить вместе как можно больше времени, когда оказываемся рядом. У Sammy есть дом на Гавайях, поэтому сейчас он часто проводит время там».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 84

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом