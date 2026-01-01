×
BEHEMOTH не хотят в Турции
110
Новая песня SUNN O)))
73
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
45
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
37
CrashdÏet
Швеция
Glam Rock
Glam Metal
http://www.crashdiet.org/
Myspace:
http://www.myspace.com/realcrashdiet
Facebook:
https://www.facebook.com/realcrashdiet/
24 фев 2026
:
Новая песня CRASHDÏET
9 фев 2026
:
Новое видео CRASHDÏET
24 янв 2026
:
Новая песня CRASHDÏET
29 сен 2023
:
Новая песня CRASHDÏET
29 дек 2022
:
Новое видео CRASHDÏET
17 сен 2022
:
Новое видео CRASHDÏET
29 апр 2022
:
MICHAEL STARR в новом видео CRASHDÏET
5 апр 2022
:
Новое видео CRASHDÏET
31 мар 2022
:
Новый альбом CRASHDÏET выйдет весной
19 ноя 2021
:
Новая песня CRASHDÏET
7 июл 2021
:
CRASHDÏET — в студии
29 янв 2020
:
Новое видео CRASHDÏET
31 авг 2019
:
Новое видео CRASHDÏET
6 авг 2019
:
Видео с текстом от CRASHDÏET
5 июн 2019
:
Новое видео CRASHDÏET
14 мар 2019
:
Новый альбом CRASHDÏET выйдет в этом году
1 янв 2019
:
Новое видео CRASHDÏET
31 дек 2017
:
Видео с текстом от CRASHDÏET
21 дек 2017
:
Видео из студии CRASHDÏET
18 дек 2017
:
Видео с записи CRASHDÏET
7 дек 2017
:
CRASHDÏET нашли вокалиста
20 май 2016
:
CRASHDÏET «не особо ищут вокалиста»
2 мар 2015
:
CRASHDÏET расстались с вокалистом
26 фев 2014
:
Первое демо CRASHDÏET выйдет в диджипаке
18 авг 2013
:
Новое видео CRASHDÏET
25 апр 2013
:
Умер менеджер CRASHDÏET
7 фев 2013
:
Новое видео CRASHDÏET
27 дек 2012
:
Семплы новых песен CRASHDÏET
21 дек 2012
:
Новое видео CRASHDÏET
20 дек 2012
:
Видео с текстом от CRASHDÏET
15 дек 2012
:
Новая песня CRASHDÏET
2 дек 2012
:
Трейлер нового DVD CRASHDÏET
29 ноя 2012
:
Детали нового альбома CRASHDÏET
28 ноя 2012
:
Название нового альбома CRASHDÏET
9 ноя 2012
:
Трейлер нового DVD CRASHDÏET
8 ноя 2012
:
Новый DVD CRASHDÏET выйдет в декабре
24 окт 2012
:
Демо-версия новой песни CRASHDÏET
3 окт 2012
:
Демо-версия новой песни CRASHDÏET
25 сен 2012
:
CRASHDÏET завершили запись
22 сен 2012
:
Новое демо CRASHDÏET
22 авг 2012
:
Видео с выступления CRASHDÏET
12 июн 2012
:
CRASHDIET исполнили новый трек
24 мар 2012
:
Фрагмент нового альбома CRASHDÏET
12 мар 2012
:
CRASHDÏET работают над новым альбомом
9 мар 2012
:
Басист CRASHDIET перенес операцию
21 ноя 2011
:
Акустика от CRASHDIET
20 ноя 2011
:
Про-шот от CRASHDIET
24 окт 2011
:
Акустика от CRASHDIET
23 сен 2011
:
Новое видео CRASHDIET
8 сен 2011
:
Видео с выступления CRASHDIET
14 май 2011
:
Про-шот с концерта CRASHDIET
21 дек 2010
:
Вокалиста CRASHDIET 'мучали' на сцене
1 апр 2010
:
Семплы нового альбома CRASHDIET
16 мар 2010
:
CRASHDIET заключили соглашение с Frontiers Records
6 мар 2010
:
Новый сингл CRASHDIET доступен для прослушивания
16 фев 2010
:
Обложка нового альбома CRASHDIET
25 янв 2010
:
В работе трибьют CRASHDIET
31 дек 2009
:
Название нового альбома CRASHDIET
24 фев 2026
Новая песня CRASHDÏET
"Sick Enough For Me", новая песня CRASHDÏET, доступна для прослушивания ниже. Она из выходящего восьмого мая альбома "Art Of Chaos".
