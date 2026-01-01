Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

August Burns Red

*



21 фев 2026 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления AUGUST BURNS RED

12 янв 2025 : 		 AUGUST BURNS RED перезаписали дебют

28 ноя 2024 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

15 сен 2024 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

10 апр 2024 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

13 янв 2024 : 		 AUGUST BURNS RED готовят юбилейный релиз

22 фев 2023 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

27 янв 2023 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

3 ноя 2022 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

7 дек 2021 : 		 Вокалист AUGUST BURNS RED пропустит концерты

17 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от AUGUST BURNS RED

15 окт 2021 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза AUGUST BURNS RED

22 апр 2021 : 		 Новая версия альбома AUGUST BURNS RED выйдет весной

25 мар 2021 : 		 AUGUST BURNS RED выпустят ЕР

11 мар 2021 : 		 Тема «Мира Дикого Запада» от AUGUST BURNS RED

10 фев 2021 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

20 янв 2021 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED

17 дек 2020 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от AUGUST BURNS RED

19 ноя 2020 : 		 AUGUST BURNS RED записали кавер-версию хита MARIAH CAREY

19 окт 2020 : 		 AUGUST BURNS RED целиком исполнят "Thrill Seeker"

21 апр 2020 : 		 Гитарист AUGUST BURNS RED: «Берегите себя и оставайтесь дома»

27 мар 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

27 фев 2020 : 		 Новая песня AUGUST BURNS RED

7 фев 2020 : 		 Новое видео AUGUST BURNS RED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео AUGUST BURNS RED



zoom
"Behemoth", новое видео AUGUST BURNS RED, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 33

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом