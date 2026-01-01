Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фрагмент нового издания RUSH



zoom
"Distant Early Warning (2025 Terry Brown Mix)", фрагмент из нового бокс-сета RUSH "Grace Under Pressure: Super Deluxe Edition", доступен ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом