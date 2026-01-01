сегодня



ACCEPT едут в юбилейный тур по Европе



ACCEPT объявили даты юбилейных гастролей в Европе.



Wolf Hoffmann: «Это невероятно — отпраздновать 50-летие ACCEPT, и проведение по этому случаю юбилейного тура по Европе делает его еще более особенным. Поддержка наших поклонников на протяжении десятилетий была ошеломляющей, и мы не можем дождаться, когда сможем показать эти концерты во многих странах и отпраздновать это знаменательное событие вместе!»



Даты:



Nov. 19 - DE - Leipzig @ Haus Auensee

Nov. 20 - DE - Lingen @ Emsland Arena

Nov. 21 - DE - Oberhausen @ Turbinenhalle

Nov. 22 - FR - Paris @ L'Olympia

Nov. 24 - DE - Balingen @ Volksbankmesse

Nov. 25 - FR - Lyon @ Transbordeur

Nov. 27 - ES - Valencia @ Auditorio

Nov. 28 - ES - Madrid @ La Cubierta

Nov. 29 - FR - Toulouse @ Bikini

Dec. 01 - CH - Zurich @ Komplex 457

Dec. 02 - IT - Milano @ Alcatraz

Dec. 04 - AT - Vienna @ Gasometer

Dec. 05 - CZ - Zlin @ Sports Hall Datart

Dec. 06 - HU - Budapest @ Barba Negra

Dec. 08 - DE - Berlin @ Uber Eats Music Hall

Dec. 09 - PL - Gliwice @ Arena Gliwice

Dec. 11 - DE - Hamburg @ Inselpark Arena

Dec. 12 - DE - Offenbach @ Stadthalle

Dec. 13 - BE - Brussels @ AB

Dec. 15 - DE - Herford @ Kulturwerk

Dec. 16 - NL - Tilburg @ O13

Dec. 18 - DE - Ulm @ Ratiopharm Arena

Dec. 19 - DE - Geiselwind @ Eventhall

Dec. 20 - DE - Munich @ Zenith







+0 -1



просмотров: 224

