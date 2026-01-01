Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
21 фев 2026 : 		 ACCEPT едут в юбилейный тур по Европе

2 фев 2026 : 		 Гитарист ACCEPT выпускает ЕР

18 ноя 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

29 сен 2025 : 		 FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN записались для юбилейного диска ACCEPT

26 сен 2025 : 		 ACCEPT расстались с гитаристом

17 июн 2025 : 		 Гитарист ACCEPT: «Никто не мог предположить, что тяжёлый металл просуществует так долго»

8 июн 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

1 июн 2025 : 		 Лидер ACCEPT о современных технологиях: «Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

29 апр 2025 : 		 ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома

23 фев 2025 : 		 Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее

7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

22 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры

13 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме

9 дек 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей
ACCEPT едут в юбилейный тур по Европе



ACCEPT объявили даты юбилейных гастролей в Европе.

Wolf Hoffmann: «Это невероятно — отпраздновать 50-летие ACCEPT, и проведение по этому случаю юбилейного тура по Европе делает его еще более особенным. Поддержка наших поклонников на протяжении десятилетий была ошеломляющей, и мы не можем дождаться, когда сможем показать эти концерты во многих странах и отпраздновать это знаменательное событие вместе!»

Даты:

Nov. 19 - DE - Leipzig @ Haus Auensee
Nov. 20 - DE - Lingen @ Emsland Arena
Nov. 21 - DE - Oberhausen @ Turbinenhalle
Nov. 22 - FR - Paris @ L'Olympia
Nov. 24 - DE - Balingen @ Volksbankmesse
Nov. 25 - FR - Lyon @ Transbordeur
Nov. 27 - ES - Valencia @ Auditorio
Nov. 28 - ES - Madrid @ La Cubierta
Nov. 29 - FR - Toulouse @ Bikini
Dec. 01 - CH - Zurich @ Komplex 457
Dec. 02 - IT - Milano @ Alcatraz
Dec. 04 - AT - Vienna @ Gasometer
Dec. 05 - CZ - Zlin @ Sports Hall Datart
Dec. 06 - HU - Budapest @ Barba Negra
Dec. 08 - DE - Berlin @ Uber Eats Music Hall
Dec. 09 - PL - Gliwice @ Arena Gliwice
Dec. 11 - DE - Hamburg @ Inselpark Arena
Dec. 12 - DE - Offenbach @ Stadthalle
Dec. 13 - BE - Brussels @ AB
Dec. 15 - DE - Herford @ Kulturwerk
Dec. 16 - NL - Tilburg @ O13
Dec. 18 - DE - Ulm @ Ratiopharm Arena
Dec. 19 - DE - Geiselwind @ Eventhall
Dec. 20 - DE - Munich @ Zenith




просмотров: 224

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
