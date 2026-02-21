сегодня



DAVE GROHL рассказал, почему уволил барабанщика FOO FIGHTERS



DAVE GROHL в недавнем интервью объяснил, почему FOO FIGHTERS расстались с Josh Freese в паузу от туров в 2024:



«За эти шесть или семь месяцев мы как группа обсуждали, что делать дальше, в каком направлении двигаться, и подумали: "Хорошо, давайте позвоним Josh'y и дадим ему знать, что мы собираемся двигаться дальше с другим барабанщиком", после чего добавил, что этот шаг "не был сделан в в одночасье":



«Мы позвонили, как группа, все мы позвонили, не только я. В общем, мы позвонили ему и сказали: "Эй, чувак, это было круто. Это было так здорово, большое вам спасибо, но мы собираемся двигаться дальше и найти другого барабанщика".



С тех пор об этом было много пересудов. Но я считаю, Josh лучше всего выразил это, когда сказал, что не чувствует, что наша музыка по-настоящему находит в нем отклик, и это реально важно».





View this post on Instagram

















+0 -0



( 1 ) просмотров: 397

