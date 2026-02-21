Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
21 фев 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

21 фев 2026 : 		 DAVE GROHL рассказал, почему уволил барабанщика FOO FIGHTERS

13 фев 2026 : 		 JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS

12 фев 2026 : 		 Дочка лидера FOO FIGHTERS представила новое видео

14 дек 2025 : 		 JOSH FREESE: «У меня есть пара теорий, почему меня ушли из FOO FIGHTERS»

23 окт 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.
DAVE GROHL рассказал, почему уволил барабанщика FOO FIGHTERS



DAVE GROHL в недавнем интервью объяснил, почему FOO FIGHTERS расстались с Josh Freese в паузу от туров в 2024:

«За эти шесть или семь месяцев мы как группа обсуждали, что делать дальше, в каком направлении двигаться, и подумали: "Хорошо, давайте позвоним Josh'y и дадим ему знать, что мы собираемся двигаться дальше с другим барабанщиком", после чего добавил, что этот шаг "не был сделан в в одночасье":

«Мы позвонили, как группа, все мы позвонили, не только я. В общем, мы позвонили ему и сказали: "Эй, чувак, это было круто. Это было так здорово, большое вам спасибо, но мы собираемся двигаться дальше и найти другого барабанщика".

С тех пор об этом было много пересудов. Но я считаю, Josh лучше всего выразил это, когда сказал, что не чувствует, что наша музыка по-настоящему находит в нем отклик, и это реально важно».




21 фев 2026
WahrandPhain
Потому что он не сумел создать собственную группу? Понимаю, это хороший критерий отбора.
