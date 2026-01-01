сегодня



GENE SIMMONS исполнил песни Эйса



GENE SIMMONS вместе со своей группой GENE SIMMONS BAND, впервые в своей истории исполнили две песни KISS, которые написал Эйс Фрейли на выступлении 20 февраля в L'Auberge Casino Resort Lake Charles, Lake Charles, Louisiana:



01. Deuce (KISS song)

02. Shout It Out Loud (KISS song)

03. War Machine (KISS song)

04. I (KISS song)

05. Domino (KISS song)

06. Parasite (KISS song)

07. Strange Ways (KISS song) (first time played live by Gene Simmons)

08. Charisma (KISS song)

09. Rocket Ride (KISS song) (first time played live by Gene Simmons)

10. Cold Gin (KISS song)

11. Guitar & Drum Solo

12. I Love It Loud (KISS song)

13. Calling Dr. Love (KISS song)

14. Let Me Go, Rock 'N' Roll (KISS song)

15. Rock And Roll All Nite (KISS song)















