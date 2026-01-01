Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Gene Simmons

26 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS исполнил песни Эйса

18 фев 2026 : 		 BLACKIE LAWLESS раскритиковал GENE SIMMONS за слова об Эйсе

11 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»

22 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом

18 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

16 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»

14 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»

8 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!

7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
GENE SIMMONS исполнил песни Эйса



GENE SIMMONS вместе со своей группой GENE SIMMONS BAND, впервые в своей истории исполнили две песни KISS, которые написал Эйс Фрейли на выступлении 20 февраля в L'Auberge Casino Resort Lake Charles, Lake Charles, Louisiana:

01. Deuce (KISS song)
02. Shout It Out Loud (KISS song)
03. War Machine (KISS song)
04. I (KISS song)
05. Domino (KISS song)
06. Parasite (KISS song)
07. Strange Ways (KISS song) (first time played live by Gene Simmons)
08. Charisma (KISS song)
09. Rocket Ride (KISS song) (first time played live by Gene Simmons)
10. Cold Gin (KISS song)
11. Guitar & Drum Solo
12. I Love It Loud (KISS song)
13. Calling Dr. Love (KISS song)
14. Let Me Go, Rock 'N' Roll (KISS song)
15. Rock And Roll All Nite (KISS song)








просмотров: 161

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
