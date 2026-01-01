сегодня



Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»



JAMES LOMENZO в недавнем интервью спросили, что он ощутил, когда лидер MEGADETH озвучил желание записать песню METALLICA:



« Я был в восторге. Я был удивлен. Мои брови поползли вверх, но я был в некотором роде рад, что он вообще согласился на это, потому что всегда существует подсознательное напряжение — ну, знаете, "О, METALLICA [против] MEGADETH". И я всегда думал, что, мол, MEGADETH, ради бога, я всегда думал, что Dave победил в каком-то смысле, потому что он сам построил эту гигантскую штуку. И логически это имело для меня большой смысл. Мне казалось, что если это последнее, что мы собираемся сделать, то нам следует выйти на сцену, закончить на ура, но при этом как бы обратиться ко всей истории группы. И это, по сути, первый шаг. Так что, в конце концов, я подумал, что это было бы здорово. Но да, моя бровь поползла вверх, когда я услышал, как он это сказал. Да»



После того, как интервьюер отметил, что, по его мнению, MEGADETH — группа лучше METALLICA, "когда дело доходит до риффов и соло", James сказал:



«В этом я не могу с вами согласиться. Я имею в виду, что я работаю в компании — конечно, я думаю, что мы лучше, но с точки зрения семантики я в это не очень верю. Все дело во вкусе и подходе, верно? И я полагаю, если бы Dave остался там [в METALLICA], все, конечно, было бы намного сложнее, но они не растеряли бы ту энергию, которая была у них, у METALLICA. Вопрос сводится к тому, кто вам нравится больше — MOTÖRHEAD или RAMONES? Один кажется глупым, другой — по-настоящему серьезным, но я люблю их обоих. Вы понимаете, о чем я? И это похожая музыка, которая заставляет двигаться».



На вопрос, знал ли он до того, как MEGADETH отправились в студию записывать "Megadeth", что он будет объявлен как последняя работа группы, James ответил:



«Нет, нет, нет. Все было сделано примерно на три четверти. Мы работали так, как будто просто записывали очередную пластинку, и время шло… По сути, после того, как мы закончили работу над альбомом, Dave встретился с нами и сказал: "Знаете, ребята, примерно в таком состоянии мы сейчас находимся. И, может быть, вместо того, чтобы хныкать, мы выйдем на сцену с большим, гигантским победоносным настроем". И я полагаю, что, вероятно, было легче принять такое решение, услышав ту музыку, которая у нас была. Потому что, если бы альбом нас не убедил, кто бы сказал: "О, это наш последний альбом". Извините, это лучшее, что мы можем сделать." Нет, мы были в восторге от него. Итак, все было решено позже. Оглядываясь назад, я полагаю, что с уходом Оззи [Осборна] и других... у Dave'a была такая блестящая карьера. Есть так много групп, которые приходят и уходят, возвращаются и снова уходят, и все такое прочее. А Dave не из таких. Так что, когда он это озвучил, я услышал его отчетливо. Это было что-то вроде: "Нет, мы должны выбрать правильный путь, если вообще собираемся всем этим заниматься».







+0 -0



просмотров: 373

