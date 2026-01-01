Arts
JOEL HOEKSTRA: «Если ты занимаешься музыкой, чтобы зарабатывать деньги, то ты дурачок»



JOEL HOEKSTRA в недавнем интервью ответил на вопрос, какой совет он дал бы себе в молодости, если бы мог вернуться в прошлое:

«Честно говоря, мы были бедны. У нас не было денег. Мы росли в рабочем районе, пригороде Чикаго, где со мной ничего из этого не должно было случиться, буквально ничего. Так что я достиг всего благодаря усердному труду и, наверное, удаче, и я обнаружил, что способен на великие дела... В некотором смысле я играю с "домашними деньгами", но в то же время я хочу посмотреть, как далеко это может зайти. Поэтому я просто продолжаю двигаться вперёд и надеюсь на лучшее. Я знаю свои ограничения как гитариста и, полагаю, знаю свои сильные стороны. Я просто стараюсь заниматься музыкой каждый день и смотрю, куда это меня приведёт.

У меня никогда не было каких-то грандиозных планов, кроме как стать профессиональным гитаристом. Как бы смешно это ни звучало, для меня — парня, который оказался на сцене с WHITESNAKE, размахивая длинными волосами, — самым важным было зарабатывать на жизнь своей гитарой. Я стремился к этому с детства. И я был готов оставаться бедным из-за этого. Я сказал себе: "Наверное, я буду беден до конца своих дней". Но я думаю, что для того, чтобы заниматься музыкой, нужно иметь такую способность. Если ты занимаешься музыкой, чтобы зарабатывать деньги, то у тебя в голове дыра, потому что можно найти любую другую работу с гораздо более лёгким графиком и чётким планом действий, а музыка, по-моему, похожа на Дикий Запад. В любой момент может случиться что угодно. Так что это возможно только благодаря усердному труду. И я думаю, что это должно быть очевидно для всех молодых музыкантов. А с появлением Интернета мир стал меньше. Ты можешь донести свою музыку до любого, а домашняя запись достигла такого уровня, что ты можешь сделать профессиональную запись прямо там, где находишься. Поэтому неважно, где ты находишься — если ты живёшь в сельской местности, если у тебя всё ещё есть амбиции достучаться до известных музыкантов и попытаться расширить свою известность, учитывая, что всё находится в цифровой сфере, никогда не знаешь, куда это может привести».




просмотров: 22

